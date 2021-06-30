Kanserle mücadele ediyordu! Şarkıcı Şimal müjdeli haberi sevenleriyle paylaştı

35 yaşındaki şarkıcı Şimal, iki ay önce meme kanserine yakalandığını "İki yıldır elime gelen kitleyi önemsemedim öteledim. ve o önemsemediğim kitleye meme kanseri teşhisi konuldu." açıklamış ve sevenlerini bir hayli üzmüştü.

"DUALAR BENİ HAYATA BAĞLADI"

Doğum gününde yaptığı paylaşımla herkesi duygulandıran Şimal, "Bu hastalık beni buldu ama yanında bir sürü kalp kazandırdı. DM'den hiç tanımadığım kişilerin dilekleri duaları nasihatleri beni hayata tekrar bağladı. O kişilerle gönül bağım nefes aldığım sürece devam edecek inşallah." sözlerine yer verdi.

"O KADAR MUTLUYUM Kİ"

Şimal yaptığı açıklamada, "O kadar mutluyum ki test sonuçlarım geldi. Hiç kitlem kalmamış o kadar mutluyum ki... Sanırım kurtuldum. Dua eden herkese teşekkür ederim. Bugün benim doğum günüm, çok mutluyum. Sırada ameliyatım var. İlaçlardan sonra ameliyat tarihim belirlenecek' ifadelerini kullandı.

"SİZ KENDİNİZİ ERTELEMEYİN"

Öte yandan Şimal, kansere yakalandığını şu sözlerle duyurmuştu:

"Sevgili dostlarım... İki yıldır elime gelen kitleyi önemsemedim öteledim. ve o önemsemediğim kitleye meme kanseri teşhisi konuldu. Kendine çok iyi bakan ve bedenini seven biri olarak, söylemek istediğim şu ki bedenimizin verdiği alarmlara duyarlı olmakmış kendini sevmek... Dışımı süslerken içimi unutmuşum! Kendime çok kızgınım aslına bakarsanız . Hem de benim için en önemli şeyi erteledim SAĞLIĞIMI ! Her ne kadar bu konularda bilinçli olduğumuzu düşünsek de bazen bazı şeyleri erteleyebiliyormuşuz. Tüm kadınlarımız zamanında önlem almak ve erken teşhis için önce kendi muayenesini kendisi yapmayı öğrenmeli. Lütfen benim gibi yapmayın! Siz kendinizi ertelemeyin! Çok küçük bir kitleyken kendimi ertelediğim için tedaviye alındım. Sizlerle bu aşamaların hepsini paylaşacağım, bir yere kaybolmuyorum. İnanıyorum ki daha sağlıklı ve güzel günlerde şarkılarımızı hep birlikte söyleyeceğiz. Dualarınızı eksik etmeyin. Sizleri çok seviyorum "