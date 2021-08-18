Kanserle savaşan Boğaç Aksoy kötü günleri geride bıraktı! Son kez kemoterapi alacak!

Üç ay önce lenfomaya yakalanarak kanserle mücadele eden 31 yaşındaki ünlü oyuncu Boğaç Aksoy, sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafın altında bilgi verdi.

"SAĞLIKLI GÜNLERİME GERİ DÖNECEĞİM"

Son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde rol alan Boğaç Aksoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yarın son kemoları alıp, sağlıklı günlerime geri döneceğim Allah'ın izniyle... Zor günlerin geride kalmasına az kaldı." diyerek güzel haberi takipçileri ile paylaştı.

"HAYATI AKIŞINA BIRAKTIM"

Geçtiğimiz haftalarda Instagram hesabında takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Aksoy, hastalandıktan sonra hayata karşı bakış açısının değiştiğini açıklayarak, "Eskiden daha takıntılı, her şeyi problem eden bir insandım artık çözemeyeceğim sorunların üzerinde çok durmuyorum. Hayatı akışına bırakıyorum adapte oldum diyebilirim" şeklinde konuşmuştu.

"TEKLİF GELİRSE SETLERDEYİZ"

Bir takipçisi tarafından gelen oyunculuk sorusuna yanıt veren Aksoy, oyunculuğu çok özlediğini belirterek, "Bu hastalığı bir atlatayım ondan sonra güzel bir teklif gelirse setlerdeyiz inşallah" yanıtını vermişti.

"HEDEFLERİM VAR"

Hastalığını öğrendikten sonra hiç ümitsizliğe kapılmadığını belirten oyuncu, "Daha önümde başaracak çok hedeflerim, hayallerim var. O yüzden umurumda bile değil! Sadece kendime dikkat ediyorum" diye konuşmuştu.