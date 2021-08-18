Altın fiyatları yükselişi sevdi! Fiyatlar kritik seviyenin üzerinde seyrediyor! İşte 18 Ağustos 2021 Çarşamba günü serbest piyasa altın fiyatlarıPAEM 1000 komiser yardımcısı alımı ne zaman başlıyor? PAEM 1000 komiser alımı başvuru şartları neler, kimler başvuru yapabilir, ücreti ne kadar?Polis Akademisi Başkanlığı duyurdu: PAEM 1000 komiser yardımcısı alımları başlıyor!5 çocuk babası şahıs, 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu! "Bağırmaya çalıştım, sesimi kimse duymadı"Baht Oyunu 9. bölüm full, tek parça izle | Baht Oyunu son bölüm izleAda Masalı 9. bölüm full, tek parça izle | Ada Masalı son bölüm izleKanserle savaşan Boğaç Aksoy kötü günleri geride bıraktı! Son kez kemoterapi alacak!Son dakika |HSK kararını verdi: Davasına baktığı kişiyle yemek yiyen mahkeme başkanı açığa alındıSon dakika! Milli Eğitim Bakanlığı atama takviminde değişikliğe gitti!Formula 1 Japonya Grand Prix'i, artan koronavirüs vakaları nedeniyle iptal edildi!
İstanbul29 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Kanserle savaşan Boğaç Aksoy kötü günleri geride bıraktı! Son kez kemoterapi alacak!

Kanserle savaşan Boğaç Aksoy kötü günleri geride bıraktı! Son kez kemoterapi alacak!

Geçtiğimiz aylarda lenfomaya yakalandığını açıklayan ve kemoterapi tedavisi görmeye başlayan Boğaç Aksoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yarın son kez kemoterapi alacağını açıkladı.

Kanserle savaşan Boğaç Aksoy kötü günleri geride bıraktı! Son kez kemoterapi alacak!

Üç ay önce lenfomaya yakalanarak kanserle mücadele eden 31 yaşındaki ünlü oyuncu Boğaç Aksoy, sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafın altında bilgi verdi.

"SAĞLIKLI GÜNLERİME GERİ DÖNECEĞİM"

Son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde rol alan Boğaç Aksoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yarın son kemoları alıp, sağlıklı günlerime geri döneceğim Allah'ın izniyle... Zor günlerin geride kalmasına az kaldı." diyerek güzel haberi takipçileri ile paylaştı.

Kanserle savaşan Boğaç Aksoy kötü günleri geride bıraktı! Son kez kemoterapi alacak!

"HAYATI AKIŞINA BIRAKTIM"

Geçtiğimiz haftalarda Instagram hesabında takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Aksoy, hastalandıktan sonra hayata karşı bakış açısının değiştiğini açıklayarak, "Eskiden daha takıntılı, her şeyi problem eden bir insandım artık çözemeyeceğim sorunların üzerinde çok durmuyorum. Hayatı akışına bırakıyorum adapte oldum diyebilirim" şeklinde konuşmuştu.

Kanserle savaşan Boğaç Aksoy kötü günleri geride bıraktı! Son kez kemoterapi alacak!

"TEKLİF GELİRSE SETLERDEYİZ"

Bir takipçisi tarafından gelen oyunculuk sorusuna yanıt veren Aksoy, oyunculuğu çok özlediğini belirterek, "Bu hastalığı bir atlatayım ondan sonra güzel bir teklif gelirse setlerdeyiz inşallah" yanıtını vermişti.

Kanserle savaşan Boğaç Aksoy kötü günleri geride bıraktı! Son kez kemoterapi alacak!

"HEDEFLERİM VAR"

Hastalığını öğrendikten sonra hiç ümitsizliğe kapılmadığını belirten oyuncu, "Daha önümde başaracak çok hedeflerim, hayallerim var. O yüzden umurumda bile değil! Sadece kendime dikkat ediyorum" diye konuşmuştu.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT