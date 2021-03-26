Kantin Görevlisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Kantin Görevlisi görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir? Kantin Görevlisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kantin Görevlisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda çalışarak, ortamın düzenini ve temizliğini sağlayan satış yapan kişidir.

Kantin Görevlisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Kantin Görevlisi Maaşları

Kantin Görevlisi maaşı ortalama aylık 3.060 - TL’dir. En düşük Kantin Görevlisi maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 3.700 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Kantin Görevlisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

İlköğretim düzeyi eğitim bu meslek için yeterlidir.

Kantin Görevlisi Ne İş Yapar?

Kantin Görevlisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Çalışmak ve ortamı düzenlemek,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Kantin Görevlisi Meslek Ana Grubu:

Hizmet Ve Satış Elemanları meslek ana grubudur.

Meslek Alt Ana Grubu:

Kişisel Hizmetler Veren Elemanlar alt ana grubu oluşturmaktadır.

Meslek Grubu:

Garsonlar Ve Barmenler meslek grubudur.

Kantin Görevlisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Kantin Görevlisi mesleğinin meslek kodu 5131.08 olarak belirlenmiştir

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