Kanun Hükmünde Kararname ne demek, TDK'ya göre Kanun Hükmünde Kararname kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kanun hükmünde kararname ne demek? Kanun hükmünde kararname TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kanun hükmünde kararname kelimesi. Peki kanun hükmünde kararname ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kanun hükmünde kararname nedir, kanun hükmünde kararname kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kanun hükmünde kararname kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre kanun hükmünde kararname kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bakanlar Kurulu tarafından yayımlanan ve kanun değerinde olan karar

