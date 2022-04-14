Kânunuevvel ne demek, TDK'ya göre Kânunuevvel kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kânunuevvel ne demek? Kânunuevvel TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kânunuevvel kelimesi. Peki kânunuevvel ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kânunuevvel nedir, kânunuevvel kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KÂNUNUEVVEL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kânunuevvel kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Kânunuevvel kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre kânunuevvel kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Aralık

