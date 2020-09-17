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Kanye West, Grammy ödülünün üzerine işedi!

Dünyaca ünlü şarkıcı Kanye West, Grammy ödülünün üzerine işedi. Kanye West kısa süre önce Afrikalı-Amerikalıların pastadan adil şekilde pay almadığını söylemişti. Tepkisini göstermeye devam edeceğini söyleyen West'in bu hareketi bu hayranlarının tepkisini çekti.

Ünlü rapçi Kanye West, dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olan Grammy ödülünün üzerine işedi ve bu onları sosyal medya hesabından paylaştı. Bu hareketi West'in hayranlarından büyük tepki çekti.

Kanye West, Grammy ödülünün üzerine işedi!

 Twitter üzerinden peş peşe birçok paylaşımlarda bulunan West,Afrikalı-Amerikalıların pastadan adil şekilde pay almadığını söylemişti. Müzik şirketlerinin etik olmayan taktikler kullandığını ifade ederken sektörde "kölelik" olduğunu ifade etti.

West, daha sonra, "İşte Universal ile olan on kontratım. Dünyadaki tüm avukatların bunlara bakmasına ihtiyacım var" yazdı ve dökümanların fotoğraflarını milyonlarca takipçisiyle paylaştı.

Kanye West, Grammy ödülünün üzerine işedi!

Kontratların "basitleştirilmesi" gerektiğini ifade eden West, Koronavirüs salgını sebebiyle turneye gidemeyen ve gelir elde edemeyen müzisyenler adına konuştuğunu ifade etti.

West, "Sahipler olmadan kendi müziğinizle hiç bir şey yapamıyorsunuz. Ne zaman çalınacağına, nerede çalınacağına başkası karar veriyor. Sanatçıların ün, turneler ve ürünler dışında hiçbir şeyi yok" yazdı.

 

 

Ünlü rapçi daha sonra "Bana güvenin.. ASLA DURMAYACAĞIM" yazarak Grammy Ödülü'nün üzerine işediği anların videosunu Twitter hesabından paylaştı.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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