Kanye West Kim Kardashian'dan boşanmak istediğini paylaştı!

Magazin dünyasının en çok konuşulan çifti Kanye West ve Kim Kardashian cephesinde sular durulmuyor. İddialara göre çift, karantinada ‘birbirlerinin boğazına yapışacak’ duruma geldikleri için ayrı yaşamaya başlamıştı.

43 yaşındaki West’in bu durum nedeniyle Wyoming’de bir sığınakta kaldığı ve birkaç yakın arkadaşının ziyareti dışında kimseyle görüşmediği gündeme geldi. Kanye, attığı twette eşinden boşanmak istediğini belirtti.

KİM'İ ÇİLEDEN ÇIKARDI

İddialara göre çiftin arasının bozulması, West’in mitingde, Kim’in ilk çocuklarına hamile kaldığında kürtajı düşündüklerini açıklamasından sonra yaşandı. West’in bu özel bilgiyi miting gibi halka açık bir yerde paylaşıp konu hakkında ağlaması, Kim’i öfkelendirmiş. Kardashian ve West çifti, karantinada yaşadıkları tatsız durumlar ve West’in başkanlık yarışındaki ısrarı nedeniyle Los Angeles’ın iki farklı ucuna yerleşmişti.

ÖNCE TWEET ATTI, SONRA SİLDİ

Kanye West'in yaptığı bu paylaşımlar olay oldu. Twitter üzerinden yaptığı paylaşım serisinde:“Kim, mitingde çocuğumun hayatını kurtarmak hakkında ağladığım için beni ‘Get Out’ (Kapan) filmindeki gibi kilit altına almak üzere bir doktorla Wyoming eyaletine gelmeye çalıştı” dedi.

West, başka tweet’ te de Kardashian’ın annesi Kris Jenner’ın “kendisini hastaneye kapatmak istediğini” belirterek “Nelson Mandela gibi kilit altına alınırsam nedenini hepiniz bileceksiniz” dedi. West’in paylaşımlarını kısa süre sonra silmesi dikkat çekti. Aileye yakın bir kaynak Kardashian’ın West’in mitinginde kızları hakkında konuşunca öfkelendiğini ve eşine “Ya başkanlıktan çekilirsin ya da senden boşanırım” dediğini öne sürdü.

Kardashian’ın kendini ‘Get Out’ filmindeki beyaz sevgilisinin ailesi tarafından kaçırılan siyahi Chris karakterine benzeten eşinin akıl sağlığı hakkında şüphelendiği belirtildi.