Kanyon ne demek, TDK'ya göre Kanyon kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kanyon ne demek? Kanyon TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kanyon kelimesi. Peki kanyon ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kanyon nedir, kanyon kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KANYON NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kanyon kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Kanyon kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre kanyon kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir akarsuyun kalkerli bir alanda oyarak oluşturduğu, bir kıvrımı keserek iki yandaki çukurlukları birleştiren, dar ve boğaz biçimindeki vadi, dar boğaz, kapuz, kısık, klüz



KANYON CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Rüzgârların kanyonlarda ıslık çaldığı gün batımları insanın içine dokunurdu.

