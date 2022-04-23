Kapı Kâhyası ne demek, TDK'ya göre Kapı Kâhyası kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kapı kâhyası ne demek? Kapı kâhyası TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kapı kâhyası kelimesi. Peki kapı kâhyası ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kapı kâhyası nedir, kapı kâhyası kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KAPI KÂHYASI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kapı kâhyası kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre kapı kâhyası kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kapı kethüdası

