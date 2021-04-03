Kapıcı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Kapıcı görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Apartman, işhanı vb. binalarda temizlik, alışveriş vb. işlemlerini yerine getirme bilgi ve becerisine sahip kişidir.

Kapıcı Maaşı Ne Kadar? 2021 Kapıcı Maaşları

Kapıcı maaşı ortalama aylık 3.150 - TL’dir. En düşük maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 3.577 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Kapıcı Olmak İçin Hangi Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

Okuryazar olmak bu meslek için yeterli bir kriterdir.

Kapıcı Ne İş Yapar?

Kapıcı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Bina ana girişinin teknik donanımlarının (kapı kilidi, zili, vb.) kontrolünü yapmak ,

b) Asansör kontrolü ve temizliği yapmak,

c) Sarf malzemesi temin etmek,

e) Dairelerden sipariş almak,

f) Siparişlere göre alışveriş yapmak, teslim etmek,

g) Önemli arızaları yöneticiye veya servise bildirmek,

h) Bahçe bakımı yapmak,

i) Bina ana girişinin günlük temizliğini yapmak,

j) Dairelerin çöplerini toplamak,

k) Binanın genel temizliğini yapmak,

l) Mevsim şartlarına göre bahçe, otopark vb. ortak kullanım alanlarının temizliği yapmak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Kapıcı Meslek Ana Grubu:

Hizmet Ve Satış Elemanlarıdır.

Meslek Alt Ana Grubu:

Meslek Alt Ana Grubu, Kişisel Hizmetler Veren Elemanlardır.

Meslek Grubu:

Meslek Grubu, Bina Sorumluları İle Temizlik Ve Bakım İşleri Sorumlularıdır.

Kapıcı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Kapıcı mesleğinin meslek kodu 5153.07 olarak belirlenmiştir

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