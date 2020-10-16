70'li yılların beğenilen simalarından olan efsane sanatçı Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı 'Kapıcılar Kralı' filmiyle hafızalara kazınan Sevda Ferdağ'ın son hali gündem oldu. Yıllara meydan okuyan usta oyuncu Sevda Ferdağ'ın hayatı merak konusu oldu. Peki Sevda Ferdağ kimdir? Kaç yaşında? Son hali..

Asıl adı Lütfiye Dumrul olan ve şimdilerde 76 yaşında olan oyuncu, o yıllarda hayranlarının yoğun ilgisiyle karşı karşıyaydı.

1958 yılında oynadığı ilk filmi 'O Günden Sonra'nın gösterime girdiği sıralar; adı, evli bir futbolcu ile aşk dedikodularına karışınca Sevda Ferdağ, annesi tarafından Almanya'ya ablasının yanına gönderildi. 1963 yılında, ablasının ısrarlarıyla tekrar sinemada oynamak üzere İstanbul'a döndü.

Ferdağ'a, 1963 yapımı 'Azrailin Habercisi' filminde oynayıp, izleyiciler tarafından büyük beğeni toplayınca, arka arkaya film teklifi yağmaya başladı. 'Lütfiye Dumrul' olan ismini, 'Sevda Ferdağ' olarak bu dönem değiştirdi.

Ferdağ'a, 1963 yapımı 'Azrailin Habercisi' filminde oynayıp, izleyiciler tarafından büyük beğeni toplayınca, arka arkaya film teklifi yağmaya başladı. 'Lütfiye Dumrul' olan ismini, 'Sevda Ferdağ' olarak bu dönem değiştirdi.

Son olarak 2011 yılında Kenan Ece, Melih Ekener, Müşfik Kenter ile birlikte 'Bul Beni' adlı sinema filminde oynayan Ferdağ, yakın bir zamanda yeni bir projede olacağının ipuçlarını vermişti ancak usta oyuncudan ses çıkmadı.

'Seninle Son Defa' adlı filminde rol arkadaşı Tarık Akan'ın ölümüyle ilgili ilginç bir anısını anlatan Ferdağ, Akan'ın rüyasına girdiğini ve "Korkma kız cennetteyim" dediğini söyledi.

Hayatı, filmleri, yaşadıkları ile her daim adından söz ettiren Ferdağ'ın şimdiki hali de konuşuluyor.