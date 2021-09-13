Kapısının önünde oturan minik çocuğa kontrolsüz araç çarptı

Derince ilçesi Çınarlı Mahallesi 10. Sokak üzerinde meydana gelen olay saat 13.00 sularında gerçekleşti. 4 yaşındaki H.Ş., evinin bulunduğu sokakta yol kenarında oturuyordu. 14. Sokak’tan 10. Sokağa dönüş gerçekleştiren A. adlı sürücü hakimiyetindeki 34 EHB 996 plakalı araç küçük çocuğa çarptı.

Minik çocuk otomobilin altında kalarak yaralandı. Çevrede bulunanların ihbarları üzerine olay yerine iştigal eden sağlık ekipleri çocuğa müdahalede bulundu. . Ambulansla Derince Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürülen H.Ş. şu an tedavi altında bulunuyor.

Polis ekiplerince ifadesi alınması amacıyla polis merkezine götürülen şoför A.’nın virajda çocuğu görmediğini söylediği bildirildi. Kaza hakkında inceleme başlatıldı.