Kapitalist ne demek, TDK'ya göre Kapitalist kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kapitalist ne demek? Kapitalist TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kapitalist kelimesi. Peki kapitalist ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kapitalist nedir, kapitalist kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KAPİTALİST NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kapitalist kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Kapitalist kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre kapitalist kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Anamalcı

