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Kapitone ne demek, TDK'ya göre Kapitone kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Kapitone kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Kapitone ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Kapitone nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Kapitone kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Kapitone ne demek, TDK'ya göre Kapitone kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kapitone ne demek? Kapitone TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kapitone kelimesi. Peki kapitone ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kapitone nedir, kapitone kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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KAPİTONE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kapitone kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Kapitone kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre kapitone kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İçi pamuk veya yün vatka ile doldurularak dikilmiş, döşemelik veya giyim eşyası yapımında kullanılan kumaş
- Bu kumaştan yapılmış veya bu biçimde dikilmiş

KAPİTONE CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Eve ekmek ve kıyma götürdüğünü inadına unutturmak istercesine ansiklopedilerin, kapitone fonların önünde bize poz veriyor.

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

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