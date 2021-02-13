Kaplama Operatörü (Draje) Maaşı Ne Kadar? 2021 Kaplama Operatörü (Draje) Maaşları, İş İlanları

Kaplama Operatörü (Draje) görev tanımı nedir, Kaplama Operatörü (Draje) ne iş yapar, Kaplama Operatörü (Draje) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kaplama Operatörü (Draje) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kaplama Operatörü (Draje) Tanımı; Kaplama malzemelerini hazırlayan, kaplama makinesini hazırlayarak çekirdeği kaplayarak draje haline getiren ve mesleki gelişim faaliyetlerine katılan nitelikli kişidir.

Kaplama Operatörü (Draje) Maaşı Ne Kadar? 2021 Kaplama Operatörü (Draje) Maaşları

Kaplama Operatörü (Draje) maaşı ortalama aylık 3000 - TL’dir. En düşük Kaplama Operatörü (Draje) maaşı 2900 -TL, En yüksek ise 3100 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kaplama Operatörü (Draje) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Kaplama Operatörü (Draje) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

İlköğretim

Kaplama Operatörü (Draje) Ne İş Yapar?

a) İş sağlığı ve güvenliği ile çevre güvenliği önlemleri almak,

b) İş organizasyonu yapmak,

c) Gıda güvenilirliği, kalite ve verimlilik işlemlerini yürütmek,

d) Kaplama malzemesi hazırlamak,

e) Kaplama çözeltisi hazırlamak Aroma hazırlamak Parlatıcı hazırlamak,

f) Kaplama makinesini ayarlamak,

g) Çekirdeği kaplamaya hazırlamak,

h) Kaplama malzemesini hazneye yüklemek,

i) Çekirdeğin uygunluğunu kontrol etmek,

j) Drajenin kontrolünü yapmak,

k) Drajeye aroma/renklendirici vermek,

l) Drajeyi parlatmak,

m) Drajeyi ambalajlamaya teslim etmek,

n) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak,

Kaplama Operatörü (Draje) Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Kaplama Operatörü (Draje) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Kaplama Operatörü (Draje) mesleğinin meslek kodu 8161.45 olarak belirlenmiştir

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