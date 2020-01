Kaptan Tsubasa oyunu çıkıyor! İlk fragman geldi bile

Captain Tsubasa: Rise of New Champions geliyor. Üstelik eski dostlarla beraber. İşte Kaptan Tsubasa oyunu ilk fragman!

Bandai Namco, Captain Tsubasa: Rise of New Champions adlı yeni oyununu yayınladığı fragmanla duyurdu.

Aynı açıklamada Captain Tsubasa: Rise of New Champions'ın PC, PS4 ve Nintendo Switch platformlarında çalışacağı bilgisine yer verildi.

Oyuncuların gerçek zamanlı maçlar yapabilecekleri arcade futbol oyunun çıkış tarihi ise henüz netleşmiş değil.

İngilizce, İspanyolca ve Portekizce alt yazı seçeneklerin yer alacağı oyunda Japonca ve İngilizce seslendirme seçenekleri bulunacak.

ANİME TARZINI KORUYACAK

Kaptan Tsubasa fragman izle

Eski Dostlar

Konami, serinin bir önceki oyunu New Kick Off’u sadece Nintendo DS platformuna çıkartmıştı. Bu durum animenin ve oyunun hayranları tarafından üzüntüyle karşılanmış ve oyun istenilen başarıya ulaşamamıştı.