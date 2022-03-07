Kar Baykuşu ne demek, TDK'ya göre Kar Baykuşu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kar baykuşu ne demek? Kar baykuşu TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kar baykuşu kelimesi. Peki kar baykuşu ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kar baykuşu nedir, kar baykuşu kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KAR BAYKUŞU NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kar baykuşu kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre kar baykuşu kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İskandinavya ve kuzey kürede yaşayan koyu renk benekli büyük baykuş (Nyctes scandica)

