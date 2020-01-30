İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ailesi ile birlikte gittiği kar tatilinde herkesin eleştirisini aldı. Palandöken'de kar tatili yapan İmamoğlu, "Toplum buna alışacak" dediği öğrenildi.

"TOPLUM BUNA ALIŞACAK"

Habertürk'te Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu 'Türkiye'nin Nabzı' programına katılan Barış Yarkadaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Palandöken'e gidip tatil pozları vermesine sert tepki gösterdi.

41 insanın ölmesinin ardından İmamoğlu'nun tatile gitmesinin ve o pozları vermesinin yanlış olduğunu belirten Yarkadaş, "Tatilin kendisini eleştirecek halimiz yok. Tabi ki herkes ailesiyle tatile gitmek ister. Ama bu tatilin zamanlaması yanlış olmuştur. Ben İmamoğlu'nun çalışma arkadaşına sordum bana, Ekrem Bey'in şunu ifade ettiğini söyledi: 'Benim tarzım bu toplum da buna alışacak ben alışılagelmiş bir siyasetçi değilim'" ifadelerini kullandı.

"KABUL EDİLEBİLECEK BİR DEĞERLENDİRME DEĞİL"

İmamoğlu'nun değerlendirmesini bir siyasetçi açısından "talihsizlik" olarak nitelendiren Yarkadaş, "Siyasetçilerin, 'Toplum buna alışacak' demesi 41 kişinin öldüğü depremden sonra kabul edilebilecek bir değerlendirme değil" dedi.

Barış Yarkadaş konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"KENDİSİNİ DOSTANE UYARIYORUM"

Yayına gelirken Bekir Ağırdır'ın bir röportajını okudum. Hiçbir siyasetçi kendisini vazgeçilmez olarak görmemeli. Siyaset sizi bir noktaya taşır. Çok zor çıkarsınız zirveye ama çok kolay inersiniz. Çok nankördür yani. Bir günde ne olduğunu anlayamazsınız. Bunu niye söylüyorum. Bekir Ağırdır'ın çok önemli bir araştırması var. Diyor ki, 15-18 yaşları arasındaki gençlerin yüzde 70'i bu siyasetçilerle olmaz diyor. Daha vahimi var. 18-24 yaşları arasındaki gençlerin yüzde 64'ü de bu siyasetçiler ve partilerle Türkiye bir yere gitmez diyor. Bu tüm siyasetçilerin kulağına küpe olmalı. Herkes değerlidir ama hiç kimse vazgeçilmez değildir. Siyasetçi toplumun nabzını tutmak, toplumun değerleri ile hareket etmek zorundadır. Sayın İmamoğlu bu hatayı yaptı, bu hatadan biran önce dönmeli. Ve inatlaşmamalı. Ben kendisini dostane uyarıyorum.