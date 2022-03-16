Kar, tatilleri beraberinde getirdi! Valiliklerden peş peşe açıklama geldi! Öğrenciler sevinçten dört köşe! İşte, 17 Mart 2022 kar tatili olan iller!

Kar yağışının etkili olacağı günler için bazı illerin valilikleri harekete geçti. 1987 Mart'ının tekerrür ettiği bugünlerde eğitime kar tatili verildi. Öğrenciler ve veliler kar tatili yapan illerin valiliklerinden gelen açıklamaları kontrol ediyor. Son olarak; Trabzon, Artvin ve Ordu Valiliklerinden peş peşe duyurular geldi. İşte, 17 Mart 2022 kar tatili olan iller...

VALİLİKLER DUYURDU!

Kar uyarısının yapıldığı illerin valilikleri hareke geçti.

Trabzon'da olumsuz hava şartları nedeniyle bazı ilçelerde eğitime 17 Mart 2022 Perşembe günü ara verildi.

Trabzon Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada Çaykara, Dernekpazarı, Düzköy, Hayrat, Köprübaşı, Maçka, Şalpazarı ve Tonya ilçelerinde yarın tüm kademelerdeki eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiği açıklandı.

Artvin'de olumsuz hava şartları nedeniyle bazı ilçelerde eğitime 17 Mart 2022 Perşembe günü ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Bölgemizde etkisini gösteren yoğun kar yağışına bağlı olumsuz hava koşulları ve buzlanma tehlikesi nedeniyle; meteorolojik uyarılar da dikkate alınarak; 17.03.2022 Perşembe günü Artvin Merkez ve Merkeze bağlı köyler ile Şavşat ve Murgul ilçelerimizde eğitim öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Ordu'nun bazı ilçelerinde kar yağışının etkisini göstermesi sebebiyle eğitime 17 Mart 2022 tarihinde ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte devam eden kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Akkuş, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabataş, Korgan ve Mesudiye ilçelerindeki okulların, 17 Mart perşembe günü tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu ilçelerdeki engelli ve hamile kamu görevlilerinin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.