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Kar tipisi görüş açısını yok etti! İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı

İstanbul Boğazı, kar tipisi nedeniyle geçici süreliğine gemi geçişlerine kapatıldı. Görüş mesafesinin tipi nedeniyle kaybedildiğini açıklayan İstanbul Liman Başkanlığı gemi geçişlerinin saat 08.45'ten itibaren durdurulduğunu duyurdu.

Kar tipisi görüş açısını yok etti! İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı

İstanbul'da kar hayatı felç etti. Dün gece itibariyle başlayan kar yağışı bugünde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Sabahın erken ışıklarında mesaiye başlamak için yola koyulan İstanbullular kar ile karşılaştı. Ulaşımda zaman zaman aksaklıklar meydana gelirken, şehir hatlarında da geçici iptaller oluştu. 

GEMİ GEÇİŞLERİ ÇİFT YÖNLÜ ASKIYA ALINDI

Kar tipisi nedeniyle İstanbul Boğazı'nda da gemi geçişlerinde aksaklıklar meydana geldi.

İstanbul Liman Başkanlığından yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'nda kar tipisi nedeniyle görüş mesafesinin yarım milin altına düştüğü, bu nedenle gemi geçişlerinin saat 08.45'ten itibaren çift yönlü askıya alındığı belirtildi.

ŞEHİR HATLARINA TİPİ ENGELİ

Öte yandan Şehir Hatları, hava muhalefeti nedeniyle Kabataş-Adalar seferleri hariç diğer seferlerin yapılamadığını duyurdu.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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