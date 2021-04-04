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Kar ve yağmur Yuvacık Barajı'nda doluluk oranı yüzde 98'e ulaştırdı

Ülkemizdeki son zamanlardaki kuraklık su sorununu gündeme getirmiş, barajlardaki su oranları tehlike denecek seviyeye inmişti. Son yağan kar ve yağmurlar Yuvacık barajındaki doluluk oranını yüzde 98 çıkardı.

Kar ve yağmur Yuvacık Barajı'nda doluluk oranı yüzde 98'e ulaştırdı

Ülkemizin dört tarafını denizlerle çevrili olmasına ve birçok akar suya sahip olmamıza rağmen son yıllarda artan kuraklık nedeniyle su sıkıntısı baş göstermişti. Özellikle içme suyu kullandığımız barajlarda su seviyesinin tehlikeli oranda düşmesi su sıkıntısı mı yaşanacak diye endişe edilmeye başlamıştı. Bu endişeyi son zamanlarda yağan Kar ve yağmurlar imdada yetişerek barajlardaki doluluk oranını artırdı. Bu barajlardan biri olan Kocaeli'de içme suyu ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Yuvacık Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 98 seviyesine çıktı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, baraj kapaklarının su seviyesinin tam kapasiteye ulaşması nedeniyle açıldığı aktarıldı.

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"SON YAĞAN KAR VE YAĞMURLAR BARAJLARI DOLDURDU"

Açıklamada, "Barajda su miktarı 50 milyon metreküp, yani yüzde 98 seviyesini buldu. Anlık su girişi karların erimeye başlamasıyla saniyede 20 metreküpe ulaştı. Bu gece ve yarın için beklenen yoğun yağmur nedeniyle taşkın riskine karşı baraj deşarj kapakları saat 13.00 gibi açıldı." ifadelerine yer verildi.

KAYNAK;İHA

Kar ve yağmur Yuvacık Barajı'nda doluluk oranı yüzde 98'e ulaştırdı

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