Kara Akbaba’yı görenler şaşırdı! Paylaşılan fotoğrafları büyük ilgi gördü

DKMP ekipleri geçtiğimiz hafta sonu Kara Akbaba'yı doğal yaşam alanında görüntüledi, ekipler ardından kurumun sosyal medya hesabından Kara Akbaba'yı "Türkiye'deki 4 akbaba türünden biri olup bulunduğu familya içindeki en büyük kuştur"başlığıyla paylaştı.

YAYINLAMA
Google News
Kara Akbaba’yı görenler şaşırdı! Paylaşılan fotoğrafları büyük ilgi gördü

Doğa Kuruma ve Milli Parklar (DKMP) Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin görüntüledikleri ve sosyal medya hesabından paylaştığı "Kara Akbaba" fotoğrafları büyük ilgi gördü.

bg7824.jpg

DKMP ekipleri geçtiğimiz hafta sonu Kara Akbaba'yı doğal yaşam alanında görüntüledi. Ekipler ardından kurumun sosyal medya hesabından Kara Akbaba'yı "Türkiye'deki 4 akbaba türünden biri olup bulunduğu familya içindeki en büyük kuştur. Kanat açıklığı 3 metreye kadar ulaşabilmektedir. Yuvalarını yaşlı çam ağaçlarının üzerine yaparlar ve doğadaki ölmüş hayvanlarla beslenirler" başlığı ile paylaştı.

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Hastalıkların tanısında ‘yapay zeka’ dönemi, nörolojik veya fiziksel sağlık sorunları tespit edilebiliyor
Hastalıkların tanısında ‘yapay zeka’ dönemi, nörolojik veya fiziksel sağlık sorunları tespit edilebiliyor
Lavabo açıcı bomba gibi patladı! Genç kızın vücudunda yanıklar oluştu
Lavabo açıcı bomba gibi patladı! Genç kızın vücudunda yanıklar oluştu
Çöp evde kaderine terk edildi! Ailesi tarafından terk edilen adamın, içler acısı hali
Çöp evde kaderine terk edildi! Ailesi tarafından terk edilen adamın, içler acısı hali
İnebolu’da arıcılara devlet desteği! 27 ton besleme şekeri dağıtıldı
İnebolu’da arıcılara devlet desteği! 27 ton besleme şekeri dağıtıldı
Son Haberler
Kongo Cumhuriyetinde yeni bir toprak kayması! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!
Kongo Cumhuriyetinde yeni bir toprak kayması! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!
Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması: "Enflasyonu tedrici ve kalıcı bir şekilde indireceğiz."
Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması: "Enflasyonu tedrici ve kalıcı bir şekilde indireceğiz."
İspanya'da balıkçı teknesi battı! Ölü ve yaralılar var!
İspanya'da balıkçı teknesi battı! Ölü ve yaralılar var!
Kara Akbaba’yı görenler şaşırdı! Paylaşılan fotoğrafları büyük ilgi gördü
Kara Akbaba’yı görenler şaşırdı! Paylaşılan fotoğrafları büyük ilgi gördü
Bakan Çavuşoğlu: "ABD'nin Suriye'de YPG/PKK'ya her türlü silah ve eğitim desteği verdiği aşikar"
Bakan Çavuşoğlu: "ABD'nin Suriye'de YPG/PKK'ya her türlü silah ve eğitim desteği verdiği aşikar"
Bakan Kirişci : Depremzedeler ile iftarda buluştu, "Rabbim birliğimizi, dirliğimiz daim kılsın"
Bakan Kirişci : Depremzedeler ile iftarda buluştu, "Rabbim birliğimizi, dirliğimiz daim kılsın"
Çok Okunanlar
Tapuda İstanbul, Edirne ve Konya'da eş zamanlı rüşvet operasyonu: 79 gözaltı
Tapuda İstanbul, Edirne ve Konya'da eş zamanlı rüşvet operasyonu: 79 gözaltı
Bakan Çavuşoğlu: "ABD'nin Suriye'de YPG/PKK'ya her türlü silah ve eğitim desteği verdiği aşikar"
Bakan Çavuşoğlu: "ABD'nin Suriye'de YPG/PKK'ya her türlü silah ve eğitim desteği verdiği aşikar"
Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı!
Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı!
Gaziantep'te tartıştığı genci boğazından bıçakladı!
Gaziantep'te tartıştığı genci boğazından bıçakladı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bağcılar'da 97 tesisin toplu açılış töreninde konuştu! Akşener'e, "Failler ortaya çıktı şimdi özür dileyebiliyor musun?"
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bağcılar'da 97 tesisin toplu açılış töreninde konuştu! Akşener'e, "Failler ortaya çıktı şimdi özür dileyebiliyor musun?"
Kastamonu'da bir yük gemisi karaya oturdu!
Kastamonu'da bir yük gemisi karaya oturdu!
Yorumlananlar
Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz ile skandal paylaşım yapmıştı! Çalıştığı kurum bakın neresi çıktı!
Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz ile skandal paylaşım yapmıştı! Çalıştığı kurum bakın neresi çıktı!
Terörist PKK elebaşı Sabrı Ok, “Birçok devlet ve yabancı güç ateşkes yapmamızı istedi ve yaptık"
Terörist PKK elebaşı Sabrı Ok, “Birçok devlet ve yabancı güç ateşkes yapmamızı istedi ve yaptık"
Kılıçdaroğlu İnce ile görüştü: Hoş Geldin, güle güle!
Kılıçdaroğlu İnce ile görüştü: Hoş Geldin, güle güle!
Trafikte bunu yapan sürücüler 2.686 TL ceza ödüyor! Aman dikkat! Trafik memurları uyarıyor
Trafikte bunu yapan sürücüler 2.686 TL ceza ödüyor! Aman dikkat! Trafik memurları uyarıyor