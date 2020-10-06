Herkesin merakla beklediği Black Friday (Kara Cuma) gününe yaklaşılan şu zamanda vatandaşlar, Kara Cuma nedir? Black Friday ne zaman 2020? başlığı ile konu hakkında bilgi topluyor. Biz de bu soruların cevaplarını ve daha fazlasını haberimizde derledik.

KARA CUMA (BLACK FRİDAY) NEDİR?

ABD’de, Black Friday Şükran Günü’nden sonra gelen ilk cuma günüdür. Mağazalar çok erken saatte açılır ve geç kapanırlar. Bugün beklenmedik derecede indirimli satış yaparlar. Black Friday resmi bir tatil sayılmaz. Kanada ve İngiltere’de de Black Friday günü vardır, ve Amazon gibi internet üzerinden iş yapan çeşitli şirketler de indirimli satış yaparlar. Son yedi yıl içinde, bu günde indirim yapan şirketlerin kârları sürekli artmıştır.

Bu alışveriş gününe tarihte ilk defa 1961 yılında gazetelerde Black Friday olarak bahsedilmiştir. O günde, Philadelphia’da, alışverişten dolayı oluşan yoğun trafik ve zorluklar nedeniyle bu isim verilmiştir. Son yıllarda, bu gün, hem insanlar hem de mağazalar için olumlu şekilde karşılanmaktadır. Walmart gibi ünlü mağazalar her yıl, kapılarını müşterilerine daha erken açmaktadırlar, ve işçilerin mesaisi daha yoğun geçmektedir. Black Friday gününde 2000’li yıllara kadar sabah 06:00’da açılan mağazalar bu tarihten sonra sabah 04:00 ila 05:00 saatlerinde hizmet vermeye başladı. 2011 yılından sonra bazı mağazalar Black Friday gününde 24 saat hizmet verme kararı aldı.

HANGİ ÜRÜNLERDE İNDİRİM VAR?

Aklınıza gelen, neredeyse tüm ürünler indirime giriyor. İndirime girecek ürünlerle ilgili herhangi bir kısıtlama yok. Giyim, ayakkabı, cep telefonu ve aksesuarları, bilgisayar ve aksesuarları, televizyon, artık günümüzde uygulama mağazaları ve oyunlarda da indirimler yapılıyor.

Özellikle son yıllarda dijitalleşmenin de etkisiyle Black Friday teknoloji dünyasında ciddi bir fırsat ortaya çıkardı. App Store, Play Store, Steam ve PS Store başta olmak üzere pek çok uygulama ve oyun mağazasında çılgın indirimler yapılıyorken, e-ticaret siteleri ve perakende firmaları da ciddi indirimleri tüketicilere sunuyor.

Özellikle bu noktada artan rekabet, tüketicilere yarar olarak dönüyor. Kullanıcılar yaptıkları araştırmalarla, en uygun fiyatı veren bir yerden, ürünü satın alabiliyor.

BLACK FRİDAY NE ZAMAN 2020?

Black Friday, ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk Cuma gününe denir. Gün 1932'den bu yana Noel alışveriş sezonunun başlangıcı kabul edilir.

Black Friday 2020 yılında 27 Kasım tarihine denk geliyor.

TÜRKİYE'DE BLACK FRİDAY NASIL OLUYOR?

İlk başta Amerika’da başlayan bu akım, dijitalleşmeyle beraber tüm dünyaya yayıldı. Çok da iyi oldu. Çünkü yazımızda da dediğimiz gibi yüzde 90‘lara kadar varan fırsatlarla beraber her kategorideki ürünlere yapılan indirimler, tüketiciler ve markalar için şahane bir fırsat yaratıyor.

Hem markalar için nakit akışı sağlanıyor, inanılmaz satış adetlerine ulaşılıyor. Hem de tüketici daha yüksek fiyata alacağı pek çok ürünü, çok daha uygun fiyata satın alabiliyor.

Google Play Store, App Store, Steam, Origin, PS Store başta olmak üzere, global platformlarda Black Friday indirimlerinden ülkemizde de yararlanabiliyorsunuz.

Ayrıca ülkemizde bulunan Hepsiburada, Amazon, N11 gibi pek çok e-ticaret sitesi ve platformu da Black Friday için yoğun mesailer harcıyorlar.

Ayrıca MediaMarkt gibi hem geniş mağaza ağı hem de e-ticaret sitesiyle tüketicilere hizmet eden perakende firmaları da Black Friday’e yoğun bir gösteriyorlar.

Ülkemizde bazı hassasiyetlerden dolayı Black Friday, kara Cuma olarak çevrilmese de, pek çok satıcı kendine özel kampanya adıyla bu kampanyaları düzenliyor.

Şahane Cuma, Muhteşem Cuma, İnanılmaz Cuma, Mükemmel Cuma gibi pek çok farklı kampanya adını Black Friday için ülkemizde görmeniz mümkün.