Kara Damaklı ne demek, TDK'ya göre Kara Damaklı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kara damaklı ne demek? Kara damaklı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kara damaklı kelimesi. Peki kara damaklı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kara damaklı nedir, kara damaklı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Kara damaklı kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Kara damaklı kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

KARA DAMAKLI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kara damaklı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre kara damaklı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İnatçı, aksi (kimse)

