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Kara isminin anlamı nedir, Kara ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Kara isminin anlamı; esmer, zenci demektir. Bu içeriğimizde Kara isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Kara isminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Kara isminin anlamı nedir, Kara ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Kara isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Kara ismi ne demek, Kara ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Kara isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Kara İsminin anlamı nedir? TDK Kara anlamı:

Türk Dil Kurumu'nda Kara ismi yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak; iftira; en koyu renk, siyah, ak, beyaz karşıtı; kötü, uğursuz, sıkıntılı; yüz kızartıcı durum, leke anlamlarına gelmektedir.

Kara İsmi Kuranda geçiyor mu?

Kara ismi Kuran'ı Kerim'de geçmemektedir.

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Kara isminin kökeni:

Kara ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de 179 kişi Kara ismini kullanmaktadır.

Kara isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

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Kara isminin rengi:

Bej

Kara ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 4 harf bulunmaktadır.

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Kara isminin Harf Analizi Nedir ?

Kara ismi 4 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

K : Kariyerli

A : Öncü, lider, mantıklı

R : Akıllı, lider, sert

A : Öncü, lider, mantıklı

Kara isminin Numerolojisi Kaçtır?

Kara ismi 4 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

K : 14

A : 1

R : 21

A : 1

= 37 Kara İsminin Numeroloji Toplamı 37’dir.

Kara ismi 4 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Kara isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

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Kara isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

K: 2   A: 1   R: 9   A: 1 = 13

1 3 = 4 Kader sayısıdır

Kara isminin 4 kader sayısına göre kişilik özellikleri

4 – Oldukça sağlam bir karaktere sahiptir. pratik ve çözüm odaklıdır. Ona tam manasıyla güvenebilirsiniz. Çalışma hayatının yanı sıra hayat yaşantısındada oldukça disiplinlidir. Başarıyı yakalamak, başarıya ulaşabilmek  için elinden geleni yapar.  Her kesimden sevilen bir dost ve arkadaştır. Aşırı güvenlik duygusunun kaçınmalıdır.

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Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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