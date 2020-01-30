Kara kış kapıya dayandı! Meteoroloji'den kar ve yağmur uyarısı

Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'de beklenen yağışların; kıyı kesimlerde kuvvetli yağmur ve sağanak, iç kesimlerde kuvvetli kar yağışı şeklinde olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KAR, YAĞMUR VE FIRTINA UYARISI

Sabah saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz’de görülecek olan yağışların, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli (51-100 kg/m²) yağmur ve sağanak, 1000 m üzeri rakımlı kesimlerde yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Rüzgarın; Batı ve Orta Akdeniz’de güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Rüzgarın; yarın(Cuma) sabah saatlerinde Akdeniz Bölgesi ile İç Anadolu'nun güneydoğusunda, kuzeybatıdan kuvvetli ve yer yer Fırtına (60-80 km/sa)şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İSTANBUL °C, 10°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

İZMİR °C, 17°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ANKARA °C, 8°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu

ADANA Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 16

ANTALYA Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 16

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu 17

TRABZON Parçalı ve çok bulutlu 13

ERZURUM Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı 0

DİYARBAKIR Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu 8