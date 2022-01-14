Kara Liste ne demek, TDK'ya göre Kara Liste kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kara liste ne demek? Kara liste TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kara liste kelimesi. Peki kara liste ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kara liste nedir, kara liste kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KARA LİSTE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kara liste kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre kara liste kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Sakıncalı sayılan veya cezalandırılması düşünülen kimse, grup, ülke vb.nin listesi



KARA LİSTE CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- İhtikâr yapanların adlarını taşıyacağı söylenen kara listelerden söz açacak değilim.



KARA LİSTE KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- kara listeye almak

