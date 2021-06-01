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  3. Kara Mantar tehlikesi büyüyor! Hindistan'dan sonra şimdi de Mısır'da görüldü

Kara Mantar tehlikesi büyüyor! Hindistan'dan sonra şimdi de Mısır'da görüldü

Doğrudan beyin ve ciğerleri hedef alan ve tedavisi gözlerin oyulması ile sonuçlanan ve Hindistan'da ortaya çıkana "Kara Mantar" hastalığı şimdi de Mısır'da görülmeye başlandı.

Kara Mantar tehlikesi büyüyor! Hindistan'dan sonra şimdi de Mısır'da görüldü

İlk olarak Hindistan'da görülmeye başlanan "Kara Mantar" hastalığının tedavisi bazı hastalarda gözlerinin oyulması ile sonuçlanıyor. Önemli sağlık problemi haline gelen "Kara Mantar" hastalığı şimdi de Mısır'da görülmeye başlandı. 

Dünya bir taraftan Covid-19 sorunu ile başa çıkmaya çalışırken diğer taraftan da Hindistan'ı dört gözle takip etmektedir. Ülkede ortaya çıkan Kara Mantar hastalığı birçok insanın "göz"ünden olmasına neden oldu. Hindistan'dan hastalığın durumuna ilişkin iyi haber beklenirken, hastalığın Mısır'a yayılması herkesi korkuttu. 

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VAKA SAYISI BİLİNMİYOR

"Kara Mantar" olarak da bilinen mukromikoz hastalığı Mısır'da da ortaya çıktı. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamalara göre vaka sayısının az olduğu ancak net olarak hastalığın kaç kişi de görüldüğü bilinmiyor. Basın toplantısında konuşan doktorların yaptığı açıklamalara  bakıldığında, hastalığa ilişkin ellerinde ilaç mevcuttur.

HİNDİSTAN'DA BİNLERCE KİŞİDE GÖRÜLDÜ

Hindistan'da binlerce kişide görülen "Kara Mantar" hastalığı 200'den fazla kişinin ölümüne sebebiyet verdi. Sinüsler, beyin ve ciğerleri oldukça kötü etkileyebilen "Kara Mantar" hastalığı bilhassa da diyabet hastalarında ölümlere neden oluyor. 

BULAŞICI DEĞİL

Bulunulan ortamda yer alan küflerden oluşan hastalık, bulaşıcı değildir.  Covid 19 tedavisinde kullanılan steroidlerin, hastaları mantar enfeksiyonuna karşı savunmasız bıraktığı sanılıyor.

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