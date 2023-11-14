Kara para aklama iddiaları Bahar ve Nihal Candan kardeşlere sıçradı! Gözaltına alındılar!

Sosyal medya fenomenleri Nihal Candan, Bahar Candan ve Hacı İsrafil Sağlam gözaltına alındı. Şüphelilerin suç gelirlerinin aklanması kapsamında yakalandığı aktarıldı.

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Kara para aklama iddiaları Bahar ve Nihal Candan kardeşlere sıçradı! Gözaltına alındılar!

Sosyal medya fenomenlerine yönelik kara para aklama soruşturması derinleştiriliyor.

Dilan ve Engin Polat çiftiyle gündemden düşmeyen kara para aklama iddiası bu sefer de Candan kardeşlere sıçradı. Bu kapsamda sosyal medya fenomenleri Nihal Candan ve Bahar Candan gözaltına alındı.

Şüphelilerin suç gelirlerinin aklanması kapsamında yakalandığı öğrenildi.

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Öte yandan lüks yaşantılarını sürekli sosyal medyadan takipçileriyle paylaşan Bahar ve Nihal Candan kardeşler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştu.

Suç örgütünün mensubu oldukları iddiası

Candan kardeşlerin sazan sarmalı yöntemiyle çok sayıda kişiyi dolandıran bir suç örgütünün mensubu olduğu aktarılmıştı.

Ayrıca Candan kardeşlerin örgütün gizli kasası oldukları yönünde iddialar bulunuyordu.

Kaynak: Ensonhaber & habertürk

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