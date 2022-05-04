Kara Tahta bu akşam var mı, yok mu? Kara Tahta neden yok 4 Mayıs 2022 Çarşamba? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Tims&B Productions imzalı, ilk bölümü 7 Mart 2021 tarihinde yayınlanan, Milli İstihbarat Teşkilatı'nda çalışan özel bir ekibin iş hayatı ile birlikte özel hayatını da konu edinen Teşkilat bu akşam var mı, yok mu? Teşkilat neden yok 1 Mayıs 2022 Pazar? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

KARA TAHTA BU AKŞAM VAR MI, YOK MU? KARA TAHTA NEDEN YOK 4 MAYIS 2022 ÇARŞAMBA?

Ekranların sevilen dizisi Kara Tahta yeni bölümünün bu hafta 4 Mayıs tarihinde ve normal gününde yayınlanması bekleniyordu. Ancak çarşamba yayın akışında kendi saatinde tekrar bölümü yayınlanacak olan Kara Tahta yeni bölümü bu hafta yayında olmayacak.

Bayram günlerinde ara verme kararı alan dizi listesine Kara Tahta da eklendi. Normal yayın tarihi olan 4 Mayıs gününün bayram olması sebebiyle Kara Tahta da yayına ara verdi. Fragmanları verilen yeni bölümler bayram ardından yayında olacak.

KARA TAHTA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Dizinin resmi sitesi ve fragmanlar verilen bilgiye göre Kara Tahta yeni bölümüyle 11 Mayıs Çarşamba 20.00'de TRT1 ekranlarında olacak...

SON BÖLÜM ÖZET

Irmak ve Atlas, bir kez daha aşklarına engel olanlar yüzünden iki ayrı yöne gitmek zorunda kalırlar. Tüm olanlara rağmen Irmak bir karar verir. Cevapsız bırakılan soruların yanıtını almak konusunda kendinden emindir.

Münevver, Bekir’i daha fazla idare edemeyeceğini anlar ve çok gerilir. Bu yüzden de Irmak üzerindeki baskısı artar. Irmak, annesinin baskısına rağmen Atlas’la yüzleşmek için okula gider. Atlas, kalbinin söylemek istediklerini aklıyla susturmaya çalışır. Irmak’ın cevabını almak istediği sorular için Atlas’ın bir tercih yapması gerekir. Atlas’ın vereceği bu büyük karar aynı anda çok fazla kişinin hayatını etkiler. İskender’in istediği parayı Bekir’den almak için elinde tuttuğu delil ise tüm dengeleri alt üst edebilecek güçtedir. “