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Kara yollarında son durum

Kara Yolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bülteninde, ülke genelinde pazar günü de devam eden yol yapım ve bakım çalışmaları nedeniyle vatandaşlar, çalışmaları devam eden yollarda dikkatli ve yavaş gitmeleri konusunda uyarıldı.

Kara yollarında son durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun Elvankent-Eskişehir Kavşağı 6-8. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Eskişehir-Elvankent Kavşağı istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer yönden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

GEBZE-ORHANGAZİ-İZMİR

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun, Turgutlu-Akalın kavşakları İzmir istikameti 3. kilometrede yol bakım-onarım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.

TEM OTOYOLU

TEM Otoyolu'nun Hadımköy-Mahmutbey Batı kavşakları arasında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikamete yönlendiriliyor.

Kara yollarında son durum

İZMİT-YALOVA

İzmit-Yalova yolunun 39-40. kilometrelerindeki Sarıdere Köprüsü'nde bağlantı kolları yapım, Kayseri-Malatya yolunun 91-93. kilometrelerinde köprülü kavşak, Isparta-Eğirdir yolunun 14-17. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle söz konusu kesimlerde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

İZMİR-TURGUTLU

İzmir-Turgutlu yolunun 13-15. kilometrelerinde alt geçit çalışması yapıldığından ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

ANKARA-KIRIKKALE 

Ankara-Kırıkkale yolunun 10-15. kilometrelerine üstyapı çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Ankara yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

BOZYAZI-AYDINCIK 

Bozyazı-Aydıncık yolunun 23-25. kilometrelerinde yol yapım, Giresun-Trabzon yolunun 45-48. kilometrelerinde de Akyazı ve Beşirli tünellerinde aydınlatma sistemi montaj çalışmaları dolayısıyla bu kesimlerde ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Berna Akkaya
Editör


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