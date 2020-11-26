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Karabağ - Sivasspor maçını şifresiz veren kanal var mı? Sivasspor'un maçı şifresiz nasıl izlenir?

UEFA Avrupa Ligi'ndeki tek temsilcimiz Sivasspor, gruplardaki 4. maçına Karabağ deplasmanında çıkıyor. Karşılaşmayı şifresiz takip etmek isteyen futbolseverler, "Karabağ - Sivasspor maçını şifresiz veren kanal var mı? Sivasspor'un maçı şifresiz nasıl izlenir?" başlıkları ile araştırmalar yapıyor. İşte detaylar...

Karabağ - Sivasspor maçını şifresiz veren kanal var mı? Sivasspor'un maçı şifresiz nasıl izlenir?

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Sivasspor, Avrupa'da sezonun 4. maçına çıkıyor. Bu sezon, grupta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile yoluna devam eden kırmızı-beyazlılar, Karabağ karşısında galibiyet alması durumunda tur atlama iddiasını sürdürecek. Karşılaşmayı şifresiz takip etmek isteyen futbolseverler, "Karabağ - Sivasspor maçını şifresiz veren kanal var mı? Sivasspor'un maçı şifresiz nasıl izlenir?" başlıkları ile araştırmalar yapıyor. İşte detaylar...

KARABAĞ - SİVASSPOR MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN KANAL VAR MI?

Türkiye'de beIN SPORTS ekranlarından yayınlanacak mücadele, bazı yabancı kanallardan şifresiz olarak izlenebilecek. Bu kanallardan en kolay izlenme ihtimali bulunanı ise Azerbaycan'ın CBC SPORTS kanalı. Hem internetten hem de uydudan yayın yapan CBC SPORTS, Sivasspor'un maçını şifresiz olarak ekranlara getirecek. İşte CBC SPORTS, frekans bilgileri...

Uydu: AzerSpace 46° 

Frekans: 11135 H 27500 

Bu kanalların frekanslarını aratıp bulduğunuzda, kanalları izlemek için biss key girmelisiniz. CBC Sports kanalının biss key bilgisi şöyle:

BISS Key: 1313131313131313

SID:00801

Ayrıca CBC Sports kanalını internet üzerinden izlemekte mümkün. 

Onur Çelik
Spor Editörü


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