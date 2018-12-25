Karabaş otu nedir? Faydaları nelerdir? Karabaş otu çayı nasıl hazırlanır?

Lavanta ile aynı aileye mensup karabaş otunun insan sağlığı açısından birçok faydası vardır. BOsmanlı döneminde koleraya karşı kullanılması için hakkında ferman çıkarılmış, 1. Dünya Savaşı’nda ise mikrop öldürücü olarak kullanılmış olduğu bilinen karabaş otu, günümüzde de pek çok şifalı özelliğinden dolayı tercih ediliyor. Bizde karabaş otunun faydalarını sizler için araştırdık. Peki karabaş otu nedir? Karabaş otunun faydaları nelerdir? Çayı nasıl hazırlanır?

KARABAŞ OTU NEDİR?

En bilinen şifalı bitkilerden biri olan lavanta ile aynı aileye mensup karabaş otu, ülkemizde ‘yalancı lavanta’, ‘gargan’ ve ‘keşiş otu’ isimleriyle de bilinmektedir. Osmanlı döneminde koleraya karşı kullanılması için hakkında ferman çıkarılmış, 1. Dünya Savaşı’nda ise mikrop öldürücü olarak kullanılmış olduğu bilinen karabaş otu, günümüzde de pek çok şifalı özelliğinden dolayı tercih ediliyor.

Ballıbabagiller (Lamiaceae) familyasına ait olan karabaş otunun Latince ismi Lavandula stoechas’tır. İngilizce’de ‘French Lavender’ (Fransız Lavantası) olarak anılır. Ülkemizde yoğunlukla Batı Anadolu bölgelerindeki makiliklerde kendiliğinden yetişir. Çeşitli kullanım maksatları ile kültürü ve yetiştiriciliği de yapılmaktadır. Dünyada ise yaygın olarak Orta Avrupa’da yetiştiği görülür.

Haziran ve Temmuz ayında açan çiçekleri taze ya da kurutulmuş olarak kullanılabilir. Taze çiçeklerden elde edilen uçucu yağın da birçok şifalı özelliği bulunuyor. Anadolu’nun bazı bölgelerinde, özellikle Ege’de, karabaş otu reçeli bile yapılmaktadır.

KARABAŞ OTUNUN FAYDALARI NELERDİR?

KARABAŞ OTUNUN CİLT SAĞLIĞINA FAYDALARI

Karabaş otu cilt sağlığına çok geniş bir yelpazede fayda sağlamaktadır. Birçok cilt problemini ortadan kaldırma özelliği vardır. Bu özelliklerinden dolayı kozmetik ve cilt bakımı malzemelerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Karabaş otu akne tedavilerinde kullanılmaktadır. Cilt üzerinde meydana gelen kızarma ve şişliklere karşı iyi gelir. Aynı zamanda egzama hastalıkları için de başarılı sonuçlar veren karabaş otu, kaşıntıları rahatlatıcı özellliği vardır.

Karabaş otunun yaraları dezenfekte ettiği ve iyileşme sürecini hızlandırdığı çok eski çağlardan beri bilinen bir şeydir. Bunun yanında ciltlerde meydana gelen kırışıklıkları giderebilir. Cildin yaşlanma sürecini yavaşlatabilir. Cilt üzerinde etkilenen kısma 2-3 damla karabaş yağı damlatılarak masaj yapılması birçok cilt hastalığının iyileşmesini sağlayabilir.

KARABAŞ OTU KAN SAĞLIĞINI KORUR

Bir bardak kaynatılmış suya karabaş otu tomurcukları koyun ve demleyeme bırakın, bir saat beklettikten sonra için. Bu işlem kan hücreleri sağlığı için önemlidir. Kanda oksijen taşıyan hücrelerin güçlenmesini sağlar. Aynı karışımı daha fazla miktarda hazırlayarak sabahları yüzünüzü bu karışımla yıkamanız cilt sağlığınızın korunmasına yardımcı olabilir.

KARABAŞ OTU YANIKLARA İYİ GELİR

Karabaş otu yanıkların tedavisinde de kullanılabilir. Bunun için etkilenen kısma bir iki damla karabaş otu yağı damlatarak masaj yapmanız yeterlidir. Bu işlem ayrıca ellerde ve derinin diğer bölümlerinde meydana gelen çatlak sorunlarına da iyi gelmektedir. Aynı şekilde dudaklarda meydana gelen çatlakları da giderebilir.

Böcek ısırıklarının tedavisinde de bu işlemi kullanabilirsiniz. Ayrıca lavanta tomurcuklarını direkt olarak fazla miktarda olmamak şartıyla cilde uygulamak mümkün, aşırı çatlaklarda doğal bir tedavi metodu olabilir.

KARABAŞ OTUNUN SAÇLARA FAYDASI

Karabaş otunun cilt sağlığı yanında saç sağlığına da ciddi anlamda katkı sağlamaktadır. Özellikle saç dökülmelerine karşı etkilidir, saçların yumuşamasını sağlar ve doğal bir parlaklık kazandırır. Kepek sorunlarını çözülmesine yardımcı olabilir, bit sorunlarına karşı etkilidir.

Karabaş otunun saç hastalıklarını tedavi etmesinin yanında saç bakımı için de kullanılmaktadır. Kuru kafa derisi sorunlarını ortadan kaldırabilir, saç uzamasını teşvik eder ve genel anlamda saç sağlığını korur.

UYKU PROBLEMİNİ GİDEREBİLİR

Karabaş otu çok fazla esansiyel yağlar içermektedir. Bu yağlar genelde sinir ve ruh sağlığı için iyi gelmektedir. Bunun için akşam yatmadan önce yastığınıza veya elbisenize bir miktar sürmeniz yeterlidir.

STRES VE DEPRESYONA KARŞI KORUR

Karabaş otunun içerdiği esansiyel yağlar sakinleştiricidirler ve sinir sistemi üzerinde çok etkilidirler. Bu yüzden odanızın bir köşesinde kavanoz içerisinde karabaş otu yetiştirmeniz ruh sağlığı açısından faydalıdır. Karabaş otunun etrafa yaydığı koku ve aroma depresyon sorunlarının çözülmesine yardımcı olabilir.

BAŞ AĞRISINA KARABAŞ OTU İYİ GELİR

Karabaş otunun baş ağrısı ve migren hastalıklarına iyi geldiği düşünülmektedir. Karabaş otu yağının kafa etrafına ve boyun kısmına uygulanması migren ağrısı dahil kafa etrafında meydana gelen ağrıları giderebilir.

KARABAŞ OTU SİNDİRİME YARDIMCI OLUR

Karabaş otunun tomurcuklarından hazırlanarak yapılan çayın tüketilmesi genel anlamda sindirim sistemi sağlığı için faydalıdır. Bunun yanında hazımsızlığı giderebilir, bağırsak hareketlerini arttırırak kabızlık sorunlarını giderir ve bu kilo vermeye yardımcı olur. Bunun yanında gaz sorunlarına etkili bir çözüm üretebilir.

KARABAŞ OTU KAS AĞRILARINI GİDEREBİLİR

Günümüzün en önemli sorunlarından bir tanesi olan strese çok iyi gelen karabaş otu, aynı zamanda fiziki ve mental yorgunlukları giderebilir. Fiziki şartlardan dolayı meydana gelen kas yorulmalarını giderir.

KARABAŞ OTUNUN DİĞER FAYDALARI

Karabaş otu antiseptik özelliğinden dolayı yaraların iyileşmesine yardımcı olabilir. Hücrelerin sağlığını korur, bazı kesik ve yaralardan geri kalan cilt üzerindeki izleri giderebilir. Karabaş otu yağının su veya bal ile inceltilerek cilt üzerinde uygulanmasını öneririz.

Karabaş otu cilt, deri ve vücutta bulunan kötü bakterileri ve mikropları etkisiz hale getirebilir. Doğal parfüm olarak kullanıldığında sinir sistemi üzerinde olumlu etkiler yapabilir. Kanamaların durmasına yardımcı olabilir. Gebelik esnasında kabızlık ve buna benzer sorunları çözdüğü düşünülmektedir. Fakat gebelik esnasında kullanılmasını biz önermiyoruz.

KARABAŞ OTUNUN ZARARLARI NELERDİR?

Karabaş otunun genel anlamda sağlık için her hangi bir tehtid oluşturmadığını söylemek mümkün. Fakat ağız yoluyla alındığında baş ağrısı, kabızlık ve iştah artışı gibi bazı yan etkileri olabiliyor. Bu yüzden doktorunuza danışmadan ve çiğ olarak ağızdan alınmamasını öneriyoruz.

Aşırı ve yanlış kullanım sonucu karabaş otu cildi tahriş ve tahrip edebilir.

Merkezi sinir sistemi üzerindeki etkilerinden dolayı epilepsi hastalarının doktorlarına danışmadan tüketmelerini önermiyoruz.

KARABAŞ OTU ZAYIFLATIR MI? ÇAYI NASIL KULLANILIR?

Karabaş otu bitkisi, genelde çay olarak tüketilir. Karabaş otu çayı, bitkinin sahip olduğu tüm şifalı özelliklere sahiptir. Karabaş otu bitkisinin bir diğer kullanım alanı ise ağrı ve yara tedavisidir. Bu bitkiden elde edilen karabaş otu yağı, ciltteki yara ve ağrıların üzerine topikal olarak sürülür. Bu sayede ağrı ve acı hissinin hafiflemesini sağlar.

Karabaş otundan ticari olarak hava spreyi ve böcek ilacı üretiminde de yararlanılır. Bu ot, etkili bir böcek kovucudur. Özellikle sivrisineklere karşı etkilidir. Karabaş otundan sabun ve parfüm de üretilir. Ot çubukları tütsü olarak yakılır. Hoş bir kokuya sahip olan karabaş otu yağı, sinirleri yatıştırır. Bitkinin aromatik yaprakları bulunduğundan, kiliselerde süs bitkisi olarak yoğun bir şekilde kullanılır.

KARABAŞ OTU KÜRÜ

Karabaş otu kürünün hazırlanışı ve uygulanışı son derece pratiktir. Ancak kürün kullanımı esnasında doz aşımına kaçılması böbrek ve karaciğer fonksiyonlarını olumsuz bir şekilde etkileyebilir.

Hazırlanışı: Karabaş otu kürünü hazırlamak için iki çay kaşığı karabaş otu tohumunu ya da bir tatlı kaşığı ufalanmış karabaş otu bitkisini kaynamakta olan bir su bardağı klorsuz suyun içine atın. Ardından çayı 2-3 dakika daha kaynatın. Çay soğumadan çayı süzün.

Kullanılışı: 2 günde 1 kez olacak şekilde akşam yemeklerinden 2 saat sonra çayı tüketin. İlk 10 günlük kullanımdan sonra 7 gün ara verin. Yani toplamda 5 gün çay tüketin. 7 günlük aradan sonra 10 gün daha iki günde bir çayı için. 27 günde toplamda 10 gün bu kürü tüketebilirsiniz. Hastalığın seyrine göre kürü tekrar uygulayabilirsiniz. Yukarıdaki tarifi aynen uygulamanız, herhangi bir yan etki ile karşılaşmamanız için oldukça önemlidir.