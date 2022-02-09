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Karabina ne demek, TDK'ya göre Karabina kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Karabina kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Karabina ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Karabina nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Karabina kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Karabina ne demek, TDK'ya göre Karabina kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Karabina ne demek? Karabina TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi karabina kelimesi. Peki karabina ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre karabina nedir, karabina kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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KARABİNA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Karabina kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Karabina kelimesi İtalyanca kökenlidir.

TDK'ya göre karabina kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Namlusu genellikle yivli, kısa ve hafif bir tüfek

KARABİNA CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- O devirlere ait yatağanlar, baltalar, karabinalar, paslanmamış çelikleriyle müzelerimizdedir.

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