Karaborsa ne demek, TDK'ya göre Karaborsa kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Karaborsa ne demek? Karaborsa TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi karaborsa kelimesi. Peki karaborsa ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre karaborsa nedir, karaborsa kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KARABORSA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Karaborsa kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Karaborsa kelimesi Türkçe kökenlidir.

TDK'ya göre karaborsa kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Piyasada olmayan bir malın gizlice yüksek fiyatla alınıp satılması işi



KARABORSA CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Bir teneke benzin aldık karaborsadan, dayan, dedik.



KARABORSA KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- karaborsaya düşmek

