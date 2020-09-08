Karabük Belediye Başkanı: Vaka sayısında ülkenin 12 - 13 kat üzerindeyiz

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, tüm Türkiye'de artan koronavirüs pozitif vaka sayılarına dikkat çekerek Karabük'ün pandemi sürecindeki durumunu değerlendirdi. Hava sıcaklığının yüksek olması nedeniyle virüsün ağır seyrettiğini belirten Vergili, vatandaşları tedbirlere uymaları konusunda uyardı.

"TÜRK İNSANI BİR ARADA OLMAYI SEVİYOR"

Türk insanının Avrupa'ya nazaran bir arada kalmaya daha fazla önem verdiğini ifade eden Vergili, "Herkes çocuğuna çok iyi bir düğün yapmak ister ama artık dünyada saatlerin durduğu bir dönemde bizimde kurallara uymamız lazım. Düğünü bu döneme denk gelen gençler biraz şanssız bir döneme denk geldiler. Bu dönem gençler "düğünümüz olsun, dostlarımız gelsin" diye düşünmemeli. Her düğün merasiminden, her cenaze töreninden mutlak suretle 1-2 kişi nasibini alıyor. Bu iş böyle devam ederse sonu facia olur." şeklinde konuştu.

"KARABÜK TÜRKİYE ORTALAMASININ 12 - 13 KAT ÜZERİNDE"

Virüsün belediye çalışmalarını olumsuz etkilediğini belirten ve vatandaşlardan anlayış bekleyen Başkan Vergili, "Türkiye'de şuana kadar 22 bin 500 vaka var. Bu hasta sayısına göre Karabük'te ortalama hasta sayısının 70'i geçmemesi lazım. Biz şuanda Türkiye ortalamasının en az 12-13 kat üstünde seyrediyoruz. Bu gerçekten çok tehlikeli bir rakam. Bu rakamlar her tarafta sıkıntı oluşturuyor. Belediyemizde de bu sıkıntı oluşturuyor ve biz sürekli olarak bunu telafi etmeye çalışıyoruz. Virüse yakalanan belediye personeli arkadaşlarımızın sayısı toplamda 100'ü geçti. Geçenlerde itfaiye personelimizde ve su işleri personelimizde çıkan bir virüsten dolayı komple bir gurubu karantinaya aldık. Ama tabi vatandaşımız "5000 Evler'de öğlen su arızası oldu tam gece 12'ye kadar devam etti, bu nasıl bir vicdan" diye sosyal medyaya yazabiliyor. Virüs bizim çalışmalarımıza da sekte vuruyor" ifadelerini kullandı.

"ÇOK DİKKATLİ OLMAMIZ GEREKİYOR"

İnsanların devletin önlemlerini beklemeden kendilerinin de virüse karşı önlem alması gerektiğini aktaran Vergili, "Bizim bireysel olarak dikkat etmemiz gereken bir yaşam tarzı içerisindeyiz. Böyle bir ortama bu düğün merakı neden bunu anlamıyorum. Ben bunu yalnız vatandaşlar için söylemiyorum. Bizim belediye başkanı arkadaşlarımızda bile var. Araç Belediye Başkanı Satılmış Sarıkaya Bey başka bir belediye başkanı arkadaşının toplantısına gidiyor, toplantıyı düzenleyen belediye başkanı kendisindeki semptomları bildiği halde o toplantıyı düzenliyor ve etrafındaki bir sürü kişi hastalanıyor. Dediğim gibi çok dikkatli olmamız gerekiyor" sözleriyle açıklamasını sonlandırdı.