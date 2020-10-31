Karabük Valiliği duyurdu: Düğün, kına gecesi ve taziyeler yasaklandı

Karabük'te, korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında düğün, sünnet, kına gecesi, taziye ve toplu halde yapılan etkinlikler yasaklandı.

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Meclis Kurulunun daha önce alınan kararları kapsamında düğün, sünnet, kına gecesi ve taziyeler gibi toplu kutlamalar, merasimlerin yasaklandığı bunlara ilave olarak, restoran, kafeterya, otel, konak ve benzeri açık ve kapalı alanlarda toplu halde yapılan doğum günü, bebek partisi ve benzeri kutlamalar ile eğlencelerin yasaklanmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, vatandaşların kamu kurumları ve diğer iş yerlerinden alacakları tüm hizmetler için iş yerlerinde yoğunluğa mahal verilmemesi açısından öncelikle var ise alacakları iş yerlerinin resmi sitelerinden online başvuru yaparak işlemlerini yapması istenirken, "Hemen giderilebilir nitelikte anlık uygulamalardan kaynaklı süreklilik taşımayan aykırılıklar için birinci ihlalde uyarı, ikinci ihlalde idari para cezası, iş yeri, ticari taksi ve toplu ulaşım araçları için üçüncü ihlalde 1 gün, dördüncü ihlalde 3 gün şeklinde, faaliyet durdurma cezası tekliflerinin mülki idare amirine iletilmesine, halk sağlığı açısından ciddi anlamda risk oluşturan ve süreklilik oluşturan ya da kurallara ve önlemlere aykırı davranışlarda ısrar edilen aykırılıklar için ise İlçe ve İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca belirlenecek cezalar mülki idare amirlerince uygulanmasına karar verilmiştir" denildi.