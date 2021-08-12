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Karabük-Zonguldak yolunda dev kayalar yolu kapattı!

Karabük-Zonguldak arasındaki kara yolunda meydana gelen toprak kayması sonucu yamaçtan düşen dev kaya parçaları ve toprak, Suçatı Tüneli yakınlarında yola döküldü ve yol trafiğe kapandı.

Karabük-Zonguldak yolunda dev kayalar yolu kapattı!

Ülkenin kuzeyinde yağmurlar, seller durmazken Karabük-Zonguldak kara yolunda da bir heyelan meydana geldi. Yükseklerden düşen dev kaya parçaları ve toprak, Suçatı Tüneli yakınlarında yola döküldü

Yolun o an boş olması yüreklere su serpti.

Karabük-Zonguldak yolunda dev kayalar yolu kapattı!

YOL TAMAMEN KAPANDI

Gelen ihbar üzerine jandarma ekipleri yolu trafiğe çift yönlü olarak kapattı.

Kapanan yolun ulaşıma açılması için Karayolları ekipleri çalışma başlattı.

Karabük Valiliği'nin yaptığı açıklamada, "Bölgemizde yaşanan aşırı yağışlar sonucu Karabük-Yenice yolu Suçatı Tüneli girişinde heyelan meydana gelmiş olup yol çift yönlü olarak trafiğe kapatılmıştır. Karayolları ekiplerinin yolu temizlemesinin ardından yol trafiğe açılacaktır." şeklinde ifade edildi.

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