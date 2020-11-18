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  3. Karabükspor'un hali içler acısı!

Karabükspor'un hali içler acısı!

Uzun yıllar Süper Lig'de mücadele etmiş, Avrupa kupalarında boy göstermiş olan Karabükspor, son yıllardaki düşüşü ile taraftarlarını üzüyor.

Karabükspor'un hali içler acısı!

Bir dönemin Süper Lig müdavimi Karabükspor, son yıllardaki düşüşünü durduramıyor. Son üç sezonda, kademe kademe düşerek 2. Lig'e kadar gerileyen Kardemir Karabükspor, 2. Lig Kırmızı Grupta son iki maçında toplam 12 gol yedi. Bu sezon 2. Lig'de çıktığı 11 maçta hiç galibiyeti bulunmayan Karabükspor, ligin son sırasında yer alıyor. 

En son 2017-2018 sezonunda Süper Lig'de mücadele etmiş olan kırmızı-maviler, o sezon Ünal Karaman yönetiminde ligde 12 puanda kalarak sezonu son sırada tamamlamıştı. 17-18 sezonunun ardından TFF 1. Lig'de de tutunamayan Karabük ekibi, kendini 2. Lig Kırmızı Grupta buldu. Son iki sezondur Kırmızı Grupta mücadelesini sürdüren Karabükspor'un bu sezonki performansı da içler acısı. 

Anadolu kulüpleri arasında taraftar bakımından oldukça etkili bir güce sahip olan Karabükspor'un bu düşüşü, taraftarları ve şehri üzüyor. 

2020-2021 sezonunda 2. Lig'de, henüz 11 maça çıkmış olan Karabükspor, şimdiden 33 gol yedi. 6 sene önce Avrupa Ligi'nde Rosenborg'u eleyip, Saint Etienne'e penaltılarla elenen Karabükspor'un eski hallerine dönmesi zor gözüküyor. 



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