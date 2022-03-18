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  3. Karabük'te kahreden ölüm! 15 yaşındaki iki genç ölmeden önce arkadaşlarına konum attı!

Karabük'te kahreden ölüm! 15 yaşındaki iki genç ölmeden önce arkadaşlarına konum attı!

Karabük'te arkadaşlarına "Bunu ailemize iletin" mesajlı konum yollayan iki genç iple ağaca asılı halde bulundu. Gönderilen konuma giden arkadaşları kahreden manzarayla karşılaştı.

Karabük'te kahreden ölüm! 15 yaşındaki iki genç ölmeden önce arkadaşlarına konum attı!

Karabük 75. Yıl Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencileri Yusuf Ömer U. (15) ve Oğuzhan U. (15) sabah okula gelmeyince arkadaşları meraklandı.

2 öğrenci öğle saatlerinde, arkadaşlarına bulundukları yerin konumunu attı. Okuldan çıkan arkadaşları, cep telefonundan kendilerine son atılan konuma göre Yenişehir Mahallesi Çamlık Tabiat Orman Parkı'na gitti. 15 yaşındaki iki genç, arkadaşlarına konum atıp intihar etti! Bir de not bırakmışlar

Karabük'te kahreden ölüm! 15 yaşındaki iki genç ölmeden önce arkadaşlarına konum attı!

AĞAÇTA ASILI HALDE BULDULAR

Arkadaşları, Oğuzhan U. ve Yusuf Ömer U.'yu ağaca asılı halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Oğuzhan U. ve Yusuf Ömer U.'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Öğrencilerin sırt çantalarının yanında bulunan kağıtta "Telefonlarımızdaki notlara bakın" yazılı not bulundu. 15 yaşındaki iki genç, arkadaşlarına konum atıp intihar etti! Bir de not bırakmışlar.

Karabük'te kahreden ölüm! 15 yaşındaki iki genç ölmeden önce arkadaşlarına konum attı!

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Karabük Valisi Fuat Gürel, Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ve İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş da olay yerine gelerek polis ekiplerinden bilgi aldı. Liseli iki arkadaşın cansız bedeni Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.

Karabük'te kahreden ölüm! 15 yaşındaki iki genç ölmeden önce arkadaşlarına konum attı! ​​​​​​​

Bölge Gündem Editör Ekibi
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