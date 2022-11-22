Karabük'te kaza! Kontrolden çıkan kamyonet takla attı: Yaralılar var

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonetin takla atması sonucu 4 kişi yararlandı.

Melahat Ersoy
Editör
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Karabük'te kaza! Kontrolden çıkan kamyonet takla attı: Yaralılar var

Kaza, Karabük - Bartın karayolu Soğuksu mevkiinde meydana geldi. Ömer D., yönetimindeki 78 AAP 132 plakalı kamyonet, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Karabük'te kaza! Kontrolden çıkan kamyonet takla attı: Yaralılar var

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada, sürücü ile birlikte bulunan Hakkı G., Kezban D. ve Zülbiye D., yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Karabük'te kaza! Kontrolden çıkan kamyonet takla attı: Yaralılar var

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Karabük'te kaza! Kontrolden çıkan kamyonet takla attı: Yaralılar var

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