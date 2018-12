Karabük'ün Eflani ilçesinde Organik hindiye yılbaşı rağbeti

Türkiye'nin kaliteli ve lezzetli hindilerinin yetiştirildiği Karabük'ün Eflani ilçesinde, canlı ve kesilmiş olarak pazara sunulan hindiler bu yıl erken bitince üreticinin yüzünü güldürdü.

Eflani Belediyesi tarafından şehrin girişine yaptırılan hindi heykeli kentin simgesi olurken, oluşturulan organik pazarda ve çiftliklerde hindiler büyük rağbet görüyor. Yılbaşı geleneği olan hindiler ise son yılların satış rekorlarını kırıyor. İlçede yetiştirilen yaklaşık 5 bin hindinin neredeyse tamamı satılırken, hindi üreticilerin yüzü güldü.

Sipariş ve ilçeye şehir dışından gelen vatandaşlar tarafından fiyatları 150 lira ile 220 lira arasında değişen fiyatlarda hindi satın alınıyor.

Yetiştirdiği hindileri pazara sunan üreticiler, Eflani'ye has hindileri doğal ortamda ve doğal arpa buğday ve mısır ile beslediklerini belirterek, hindilerden dişi olanların yaklaşık 4 ile 8 kilogram, erkek hindilerin ise 10 ile 25 kilogram arasında olduğunu ifade ettiler. Organik dişi hindiler 150 ile 160 TL, erkek olanları 200 ile 220 TL'den alıcı bulurken, kilo ile almak isteyenlerin ise kilosuna 25 TL veriliyor.

Hindi üreticisi Hamdi Sert, geçen yıla oranla bu yıl satışların daha yüksek olduğunu ve yılbaşı nedeniyle talebin yoğunlukla İstanbul'dan olduğunu söyledi.

Sert, " Bu yıl elimdeki bütün hindileri sattım. En çok İstanbul ile Karabük'e gönderiyoruz. Erkek hindi 200 ile 220 arasında dişi hindiler ise 150 ile 160 lira arasında satılıyor. Eflani hindisi doğal besleme olduğundan piyasada satılanlara göre daha organik ve lezzetli. Tamamen organik ve doğal. Gezen hindi olduğundan tamamen doğal. Aslında bizim emeğimizi karşılaşmıyor. Bunların yediği ile bir tane buzağıya baksak daha karlı. Adeta çocuğa bakar gibi bakıyoruz ve meşakkatli. Ama bu işten vazgeçemiyoruz" dedi.

Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul ise, Eflani hindisine olan talebin her geçen gün biraz daha yoğunlaştığını söyleyerek, " Ama buna paralel olarak üretimde aynı artıştan bahsetmek mümkün değil. Biz vatandaşlarımızın her türlü üretime yönelmelerini, üretim miktarını arttırmak için yardımcı olmayı da arzu ediyoruz. Genç nüfusun göç etmesine bağlı olarak üretimde her yıl gerileme söz konusu. Bu sene bir iki girişimcimiz çok sayıda hindi üreten çiftlikler kurmasına şahit olduk. Umarım gelecek yıllar bu girişimler artar. Eflani hindisini hem üretimi hem de pazarlaması artarak bir girdi kalemi olarak önümüzdeki yıllar devam eder diye düşünüyoruz" dedi.