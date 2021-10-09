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Karaciğer Yangısı ne demek, TDK'ya göre Karaciğer Yangısı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Karaciğer Yangısı kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Karaciğer Yangısı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Karaciğer Yangısı nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Karaciğer Yangısı kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Karaciğer Yangısı ne demek, TDK'ya göre Karaciğer Yangısı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Karaciğer yangısı ne demek? Karaciğer yangısı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi karaciğer yangısı kelimesi. Peki karaciğer yangısı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre karaciğer yangısı nedir, karaciğer yangısı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Karaciğer yangısı kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Karaciğer yangısı kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

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KARACİĞER YANGISI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Karaciğer yangısı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre karaciğer yangısı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Sarılık

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