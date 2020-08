Karaciğere iyi gelen besinler nelerdir? Ülkemizde binlerce insan karaciğer yağlanması problemi ile karşı karşıya kalmaktadır. Vücudumuzun en önemli organlarından olan toksin, alkol ve ilaçların vücuttan temizlenmesini, yaşlanmış kan hücrelerinin dolaşımdan kaldırılmasını sağlayan karaciğerlerimize iyi bakmamız ilerleyen yaşlarda hayatımızı daha kaliteli bir şekilde sürdürebilmemiz için gereklidir. Bunun içinde en önemli adım yediklerimize dikkat etmekle başlamaktadır. Peki karaciğere iyi gelen besinler nelerdir? Karaciğer için faydalı yiyecekler nelerdir?

İşte karaciğerinize dost besinler;

1-Sarımsak

Doğal bir antibiyotik olarak yüzyıllardan beri bilinen ve tüketilen sarımsak, karaciğer sağlığı açısından da önemli faydaları beraberinde getirir. Antioksidan ve antiinflamatuar etkilere sahip olması nedeniyle sarımsak karaciğer iltihabını önler. Bunun yanı sıra hepatit veya safra kesesi iltihabı gibi hastalıklarda iltihabın dindirilmesine yardımcı olur, karaciğerin hasar görmesini engeller. Bunların yanında sağlık üzerinde daha pek çok faydası bulunan sarımsak sağlıklı kişiler tarafından düzenli olarak bolca tüketilebilir.

2- Limon

Limon, karaciğerin glutatyon adı verilen enenzimleri üretmesine yardımcı olan bir antioksidandır. Glutatyon toksinleri etkisiz hale getirdiği için limon da karaciğeri onarır. Bu yüzden bir bardak suya yarım limon sıkarak birkaç hafta boyunca sabahları içmek karaciğer yağlanmasına da iyi gelir.

3- Brokoli

Karaciğerinizi korumanın bir diğer yolu da diyetinize taze sebze ve meyveler eklemek. Sebzeler, antioksidan içerikleri sayesinde birçok hastalığa karşı koruyucu etki gösterir. Bazı araştırmalar, brokolinin alkolik olmayan karaciğer yağlanmasına karşı koruyucu olabileceğini söylüyor.

4- Greyfurt

C vitamini, pektin ve antioksidanlar açısından zengin olan greyfurt karaciğerin doğal olarak temizlenme sürecine yardımcı olur. Greyfurt ayrıca glutatyon ve antioksidanlar sayesinde serbest radikalleri nötralize ederek karaciğeri güçlendirir. Glutatyon ağır metallerin temizlenmesine yardımcı olur. Ayrıca greyfurt flavonoid sayesinde de yağ yakmaya yardımcı olmaktadır. Her gün kahvaltıda küçük bir bardak taze sıkılmış greyfurt suyu içerek tüm meyvelerin keyfini çıkarın. Not: Eğer ilaç kullanıyorsanız bu meyve bazı ilaçlar ile etkileşime geçebilir. Bu nedenle kullanmadan önce doktorunuza danışın.

5. Kuşkonmaz

Her ne kadar ülkemizde tüketimi çok yaygın olmasa da kuşkonmaz, karaciğer sağlığı açısından oldukça faydalı bir besin türüdür. Özellikle de mevsiminde ve taze olarak tüketilen kuşkonmaz karaciğerin fonksiyonlarını destekler, karaciğer hastalıklarına karşı koruma sağlar. Diüretik etkiye sahip olduğundan vücudun toksinlerden arındırılmasına yardımcı olur, karaciğer ve böbrek sağlığını korur. Bunun dışında daha birçok faydası da bulunan kuşkonmaz zeytinyağlı yemek şeklinde, haşlanmış şekilde tek başına veya salataların içerisinde kolaylıkla tüketilebilir.

6- Yaban Mersini

Yaban mersini, ‘polifenol’ adı verilen bir madde içerir. Karaciğer yağlanmasına karşı koruyucu olan bu madde temelde, obezite ve yüksek kolesterolü önlemede de etkilidir.

7- Pancar

Pancar vücuttan ağır metallerin temizliğinde rol alır.

8- Yeşil Yapraklı Sebzeler

Ispanak, roka, tere, pazı gibi koyu yapraklı sebzeler yüksek klorofil içeriği sayesinde vücutta biriken çevresel toksinleri emme özellikleri vardır. Aynı şekilde ağır metaller ve kimyasallara karşı da karaciğeri desteklerler.

9- Yeşil Çay

Yeşil çay, ‘kateşin’ adı verilen antioksidan bakımından zengindir. Araştırmalar, kateşinlerin karaciğer de dahil bazı kanser türlerine karşı vücudu koruyabileceğini gösteriyor. Unutmayın, sıcak yeşil çay, soğuk olana oranla daha fazla kateşin içeriyor.

10- Zerdeçal

Zerdeçal iltihabı kurutucu bir baharattır. Hem kanseri önler hem de karaciğeri korur. Bu baharat karaciğeri temizlemenin yanı sıra metabolizmayı düzenler.