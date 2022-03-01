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Karadavar ne demek, TDK'ya göre Karadavar kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Karadavar kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Karadavar ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Karadavar nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Karadavar kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Karadavar ne demek, TDK'ya göre Karadavar kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Karadavar ne demek? Karadavar TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi karadavar kelimesi. Peki karadavar ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre karadavar nedir, karadavar kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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KARADAVAR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Karadavar kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre karadavar kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Her yaştaki kıl keçisi veya kıl keçisi sürüsü

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