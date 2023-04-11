Karadeniz de mor şöleni, Mor yayla’nın Mavi Yıldız çiçekleri karların erimesi ortaya çıktı

Yıldız çiçekleri ile meşhur Kadıralak Yaylası maviye boyanmaya başladı. Yaklaşık bin 300 metre yükseklikte, Tonya ilçe merkezine 9 km, Karadeniz Sahili'ne ise yaklaşık 29 km uzaklıktaki yaylada her yıl Nisan ayının ilk haftalarından itibaren kendini gösteren mavi yıldız çiçekleri karların erimesi ile gün yüzüne çıktı.

YAYINLAMA
Google News
Karadeniz de mor şöleni, Mor yayla’nın Mavi Yıldız çiçekleri karların erimesi ortaya çıktı

Yörede "Mor Yayla" ismi ile de bilinen her yıl Nisan ayında açan mavi yıldız çiçekleri ile meşhur Trabzon'un Tonya ilçesine bağlı Kadıralak Yaylası karların erimeye başlaması ile birlikte mora bürünmeye başladı. "Uluslararası Bern Sözleşmesi" gereği korunan mavi yıldız çiçeği ile son yıllarda vatandaşların uğrak yerlerinden biri haline gelen Kadıralak Yaylası, bu yıl hem Ramazan ayı hem de havaların mevsim normallerinin altında seyretmesi nedeniyle bugünlerde oldukça sakin.

bg555.jpg

TÜM YIL BOYUNCA SADECE 2 HAFTA SÜREYLE KENDİNİ GÖSTERİYOR

Yıldız çiçekleri ile meşhur Kadıralak Yaylası maviye boyanmaya başladı. Yaklaşık bin 300 metre yükseklikte, Tonya ilçe merkezine 9 km, Karadeniz Sahili'ne ise yaklaşık 29 km uzaklıktaki yaylada her yıl Nisan ayının ilk haftalarından itibaren kendini gösteren mavi yıldız çiçekleri karların erimesi ile gün yüzüne çıktı. Tüm yıl boyunca sadece 2 hafta süreyle kendini gösteren "Mavi yıldız" çiçekleri yaylanın birçok noktasında açarak renk cümbüşü yaşattı.

Yayla sakinlerinden Vehbi Aslan (58), karların erimesi ile çiçeklerin kendini gösterdiğini belirterek "Bir süre böyle devam ediyor ama don vurursa kayboluyorlar. Bir bakımı yok. Arazimizi gübrelediğimizde daha güzel açıyor. Biz mavi çiçek diyoruz ama başka bir ismi var mı bilmiyoruz. 3-5 senedir bu çiçekleri görmek isteyenler yaylamıza gelmeye başladı. Yaylamızda şenlik yapılmıştı o zamandan sonra herkesin ilgisini çekmeye başladı. Ramazan ayı olmasa buralar dolmuştu" dedi.

bg333.jpg

"SON YILLARDA TANININCA VATANDAYLA YAYLAMIZA GELMEYE BAŞLADI"

Yayla sakinlerinden Hayriye Aslan ise mavi yıldız çiçeklerinin tanınması ile son yıllarda vatandaşların yaylaya gelmeye başladığını dile getirerek, "Çocukluğumuzdan beri bu çiçekler oluyor. 20 gün durduktan sonra çiçeklere don vurursa solup giderler. Yaylamıza çok güzellik veriyorlar. Dışarıdan bu çiçekleri görmeye gelenler oluyor. Daha önceki yıllarda da bu çiçek buradaydı ama kimse bilmiyordu. Son yıllarda tanınınca vatandaşlar yaylamıza gelmeye başladı. Gezenler oluyor, piknik yapanlar oluyor. Havalar güzel olursa çiçekler biraz daha fazla kalabiliyor. Yağmur ve don olursa kayboluyorlar. Bu çiçeklerin bakıma ihtiyacı yok. Biz ot olsun diye çayır yapıyoruz onun için daha çok büyüyor. Kıraç yerlerde olmuyor. Bakımlı arazilerde oluyor" ifadelerini kullandı.

bg2222.jpg

KARADENİZ'İN GÖZDE YERLERİ ARASINA YERLEŞTİ

'Uluslararası Bern Sözleşmesi" gereği korunan ince uzun yapraklı "mavi yıldız" çiçeğinin yetiştiği yayla geçtiğimiz yıllarda Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Tabiat Parkı ilan edilmişti. Tüm yıl boyunca sadece 2 hafta süreyle kendini gösteren "Mavi yıldız" çiçekleri ile meşhur yaylanın, yapılacak yapay gölle Uzungöl gibi cazibe merkezi haline getirilmesi planlanıyor. Yayla estetik ve peyzaj değeri açısından önemli bir turizm merkezi olmaya aday olarak gösteriliyor. Karadeniz'in gözde yerleri arasındaki Kadıralak Yaylası'nın mavi yıldız çiçekleri, doğa fotoğrafçılarının da akınına uğruyor. İlkbaharın gelişini simgeleyen çiçeklerinde açmasıyla renk cümbüşünün yaşandığı Kadıralak Yaylası'nda 2 hafta süreyle görülebilecek mavi yıldız çiçekleri için vatandaşlar her yıl yaylaya akın ederek, manzaranın tadını doyasıya çıkarıyor.

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
İl Sağlık Müdürü Şenkul 112 Çağrı Merkezi personeli ile bir araya gelerek sahur yaptı
İl Sağlık Müdürü Şenkul 112 Çağrı Merkezi personeli ile bir araya gelerek sahur yaptı
Bakan Çavuşoğlu: "Kılıçdaroğlu'nun kendisi tek taraflı karar mı alacakmış? Bu yönde AB'nin karar alması lazım
Bakan Çavuşoğlu: "Kılıçdaroğlu'nun kendisi tek taraflı karar mı alacakmış? Bu yönde AB'nin karar alması lazım
CHP il binasına saldırı iddiası sonrası görüntüler ortaya çıktı!
CHP il binasına saldırı iddiası sonrası görüntüler ortaya çıktı!
Yüzen Kale "TCG Anadolu" denizlerde! Erdoğan: Savunma sanayi bütçemizi 75 milyar dolara yükseltiyoruz
Yüzen Kale "TCG Anadolu" denizlerde! Erdoğan: Savunma sanayi bütçemizi 75 milyar dolara yükseltiyoruz
Son Haberler
CHP'yi FETÖ'cülük ve PKK'lıları korumakla suçlayan trolün eşi Denizli’den CHP listesine girdi
CHP'yi FETÖ'cülük ve PKK'lıları korumakla suçlayan trolün eşi Denizli’den CHP listesine girdi
Türk Uzay uydusu "İMECE" Amerika'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle uzaya gönderilemedi!
Türk Uzay uydusu "İMECE" Amerika'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle uzaya gönderilemedi!
Ramazan ayında kalp hastaları oruç tutabilir mi? Uzman Kardiyolog Dr. Levent Saraç'dan önemli açıklamalar!
Ramazan ayında kalp hastaları oruç tutabilir mi? Uzman Kardiyolog Dr. Levent Saraç'dan önemli açıklamalar!
Adana polisinden operasyon! Durdurduğu otobüsten 100 kilo uyuşturucu çıktı
Adana polisinden operasyon! Durdurduğu otobüsten 100 kilo uyuşturucu çıktı
Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması için "Kanun yararına bozma" talebi edildi!
Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması için "Kanun yararına bozma" talebi edildi!
Taraftarlar futbolculara saldırdı! Balıkesir-Uşakspor maçı sonrası ortalık karıştı!
Taraftarlar futbolculara saldırdı! Balıkesir-Uşakspor maçı sonrası ortalık karıştı!
Çok Okunanlar
Semih Yalçın, "Altı artı bir eşittir yedili masa, sırtını FETÖ'ye ve HDP üzerinden PKK'ya dayamış"
Semih Yalçın, "Altı artı bir eşittir yedili masa, sırtını FETÖ'ye ve HDP üzerinden PKK'ya dayamış"
Türk Kızılayın ulusal kan stokunun "kritik" seviyenin altına inmesi yetkilileri harekete geçirdi
Türk Kızılayın ulusal kan stokunun "kritik" seviyenin altına inmesi yetkilileri harekete geçirdi
Ahmet Nur Çebi TFF kararını eleştirerek konuyu UEFA'ya getireceklerin açıkladı
Ahmet Nur Çebi TFF kararını eleştirerek konuyu UEFA'ya getireceklerin açıkladı
İsrail'deki eski bakanlar Netanyahu'nun, ülke tarihinin en başarısız hükümetinin lideri olduğunu açıkladı
İsrail'deki eski bakanlar Netanyahu'nun, ülke tarihinin en başarısız hükümetinin lideri olduğunu açıkladı
Detaylar dehşete düşürdü! Bir hafta boyunca bebeklerinin öldüğünü fark etmediler!
Detaylar dehşete düşürdü! Bir hafta boyunca bebeklerinin öldüğünü fark etmediler!
Dünya'nın tek SİHA Gemisi TCG Anadolu bugün Deniz Kuvvetlerine teslim edilecek! İşte "TCG Anadolu" özellikleri!
Dünya'nın tek SİHA Gemisi TCG Anadolu bugün Deniz Kuvvetlerine teslim edilecek! İşte "TCG Anadolu" özellikleri!
Yorumlananlar
Ajans, İmamoğlu'na mı çalışıyor? Trabzon'da İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'na sevgi gösterisinde bulunan kişinin Marmaris'te yaşadığı ortaya çıktı
Ajans, İmamoğlu'na mı çalışıyor? Trabzon'da İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'na sevgi gösterisinde bulunan kişinin Marmaris'te yaşadığı ortaya çıktı
Kadıköy'de bir provokatör Diyanet'e bağlı Kur'an Kursu'na saldırdı, Hakaretler savurdu!
Kadıköy'de bir provokatör Diyanet'e bağlı Kur'an Kursu'na saldırdı, Hakaretler savurdu!
Canan Kaftancıoğlu CHP İstanbul İl Binasına saldırı düzenlendiğini iddia etmişti! Valilik açıklama yaptı!
Canan Kaftancıoğlu CHP İstanbul İl Binasına saldırı düzenlendiğini iddia etmişti! Valilik açıklama yaptı!
Recep Tayyip Erdoğan mı, Kemal Kılıçdaroğlu mu? Son seçim anketi açıklandı! İşte Orthus Araştırma'nın sonucu!
Recep Tayyip Erdoğan mı, Kemal Kılıçdaroğlu mu? Son seçim anketi açıklandı! İşte Orthus Araştırma'nın sonucu!