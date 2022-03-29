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  3. 'Karadeniz gazı' için flaş gelişme! Bakan Dönmez duyurdu, ilki getirildi!

'Karadeniz gazı' için flaş gelişme! Bakan Dönmez duyurdu, ilki getirildi!

Bakan Dönmez, Karadeniz'deki gaz keşfinde kullanılacak 5,1 metreye 5,9 metrelik kuyubaşı vanalarından ilkinin Zonguldak'ın Filyos ilçesine getirildiğini açıkladı.

'Karadeniz gazı' için flaş gelişme! Bakan Dönmez duyurdu, ilki getirildi!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 'Karadeniz gazı' ile ilgili önemli bir gelişmeyi sosyal medyadan duyurdu. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

'Karadeniz gazı' için flaş gelişme! Bakan Dönmez duyurdu, ilki getirildi!

"İLKİ GETİRİLDİ"

"Tarihimizin en büyük gaz keşfinde kullanılacak dev kuyubaşı vanalarından ilki Filyos'a geldi. 65 ton ağırlık, 5,1 metre yükseklik, 5,9 metre genişlik. Hedefimiz 2023'ün ilk çeyreğinde Karadeniz gazını milletimizle buluşturmak.

'Karadeniz gazı' için flaş gelişme! Bakan Dönmez duyurdu, ilki getirildi!"

Bölge Gündem Editör Ekibi
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