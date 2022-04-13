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Karadeniz için büyük tehlike! Prof. Dr. Sözbilir'den flaş uyarı! "7 büyüklüğünde bir potansiyel var!"

Zonguldak Ereğli'de meydana gelen depremin, Batı Karadeniz kıyılarına paralel uzanan deniz altındaki faydan kaynaklandığını belirten Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Bu fayların 7'ye varan deprem üretme potansiyeli de var" dedi.

Karadeniz için büyük tehlike! Prof. Dr. Sözbilir'den flaş uyarı! "7 büyüklüğünde bir potansiyel var!"

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi verilerine göre, 11 Nisan'da saat 20.38'de, merkez üssü Ereğli açıklarında Richter ölçeğine göre, 4.4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Zeminden 37,72 kilometre derinliği olan deprem, Zonguldak'ın yanı sıra İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bartın, Bolu ve Düzce'den de hissedildi. 

Karadeniz için büyük tehlike! Prof. Dr. Sözbilir'den flaş uyarı! 7 büyüklüğünde bir potansiyel var

"7 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR POTANSİYEL VAR!

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, depremle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: 

Karadeniz için büyük tehlike! Prof. Dr. Sözbilir'den flaş uyarı! 7 büyüklüğünde bir potansiyel var
 
"Batı Karadeniz'de meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depremin odak mekanizma çözümü, bu depremin Batı Karadeniz kıyılarına paralel uzanan deniz altındaki kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu bindirme fayından kaynaklandığını göstermektedir. Bu bölgede karada uzanan Kuzey Anadolu fayı dışında, Karadeniz suları altında da diri fayların olduğunu düşündürmektedir. 1968 yılında meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki Bartın depremi de Karadeniz'de diri fayların varlığını kanıtlamaktadır. Bu nedenle Karadeniz kıyıları boyunca uzanan denizaltı faylarının haritalanması ve bu fayların Türkiye diri fay haritasına aktarılması, bu fayların yıkıcı deprem üretme potansiyellerinin araştırılması ve Karadeniz'e kıyısı olan kentlerimize tsunami açısından ne tür tehlike ve risklere neden olacağının ortaya konması hayati derecede önem taşımaktadır" diye konuştu. 
 Karadeniz için büyük tehlike! Prof. Dr. Sözbilir'den flaş uyarı! 7 büyüklüğünde bir potansiyel var

​Artçı depremler de olabileceğini belirten Prof. Dr. Sözbilir, "Şu anki bilgiler ışığında bu fayların 7'ye varan deprem üretme potansiyeli de var" dedi. 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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