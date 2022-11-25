Karadeniz turnesi kapsamında trafik kazasında yaralanan tiyatrocular taburcu edildi

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 5 gündür yatan Gülçebi ve Fersoy'un tedavisi tamamlandı. Taburcu edilen Gülçebi ve Fersoy'un durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Karadeniz turnesi kapsamında Çorum'da 20 Kasım akşamı son oyunlarını sahneledikten sonra Samsun'a gitmek üzere yola çıkan tiyatro ekibinin içinde bulunduğu, Aykut Bektaş yönetimindeki 52 ADK 527 plakalı minibüs, Merzifon'un Çaybaşı köyü mevkisinde aynı yönde seyreden Hacı Ahmet Kılıç yönetimindeki 42 FES 27 plakalı kamyonla çarpışmıştı. Kazada minibüsteki Özgür Karataş, Tolga Güleryüz ve Burak Topçu hayatını kaybetmişti.

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YARALI TİATROCULAR TABURCU EDİLDİLER

Yaralanan, sürücü Bektaş, Melis İşiten ile Filiz Özbek tedavilerinin ardından taburcu edilmişti. Uğur Şalvarcıoğlu ve Özgür Ayaz, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, Ceyhun Fersoy, Burak Gülçebi ve Sergen Deveci Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti. Sergen Deveci, 21 Kasım'da ambulans uçakla İstanbul'da özel hastaneye gönderilmişti.