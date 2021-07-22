Karadeniz'de sel felaketi büyüyor: Arhavi Devlet Hastanesine boşaltma kararı

Son dakika... Doğu Karadeniz'deki sel felaketi sürüyor. Rize'nin ardından Artvin'den de kötü haberler gelmeye devam ediyor. Birden çok eve su baskını gerçekleşirken selin en şiddetli yaşandığı Artvin'de bir hastanenin ilk katı boşaltıldı.

Edinilen bilgiye göre Arhavi Devlet Hastanesi'nin ilk katları boşaltıldı.

Arhavi ilçesinde derenin taşması sonucu ev, iş yeri ve araçlarında mahsur kalanlar botlarla kurtarıldı. Yer yer 2 metreye ulaşan su birikintisi nedeniyle ulaşımda güçlük çekildiği öğrenildi.

Mahsur kalanlar AFAD, JAK ve AKUT ekiplerince botlarla bulundukları yerlerden alındı.

BAKAN SOYLU AFET BÖLGESİNDE

İlçeye gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bölgede incelemelerde bulundu.

Soylu, yetkililerden bilgi aldı, vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.