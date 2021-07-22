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Karadeniz'de sel felaketi büyüyor: Arhavi Devlet Hastanesine boşaltma kararı

Son dakika... Artvin'in Arhavi ilçesinde dün akşamdan beri yaşanan şiddetli yağışlar sonrasında Arhavi Deresi taştı. Sokakların göle döndüğü ilçede Arhavi Devlet Hastanesi'nin ilk katlarını da su bastı. Güvenlik nedeniyle hastanenin ilk katlarının boşaltması kararı alındı.

Karadeniz'de sel felaketi büyüyor: Arhavi Devlet Hastanesine boşaltma kararı

Son dakika... Doğu Karadeniz'deki sel felaketi sürüyor. Rize'nin ardından Artvin'den de kötü haberler gelmeye devam ediyor. Birden çok eve su baskını gerçekleşirken selin en şiddetli yaşandığı Artvin'de bir hastanenin ilk katı boşaltıldı.

Edinilen bilgiye göre Arhavi Devlet Hastanesi'nin ilk katları boşaltıldı.

Karadeniz'de sel felaketi büyüyor: Arhavi Devlet Hastanesine boşaltma kararıArhavi ilçesinde derenin taşması sonucu ev, iş yeri ve araçlarında mahsur kalanlar botlarla kurtarıldı. Yer yer 2 metreye ulaşan su birikintisi nedeniyle ulaşımda güçlük çekildiği öğrenildi. Karadeniz'de sel felaketi büyüyor: Arhavi Devlet Hastanesine boşaltma kararı

Mahsur kalanlar AFAD, JAK ve AKUT ekiplerince botlarla bulundukları yerlerden alındı.

Karadeniz'de sel felaketi büyüyor: Arhavi Devlet Hastanesine boşaltma kararı

BAKAN SOYLU AFET BÖLGESİNDE 

 İlçeye gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bölgede incelemelerde bulundu.

Karadeniz'de sel felaketi büyüyor: Arhavi Devlet Hastanesine boşaltma kararı

Soylu, yetkililerden bilgi aldı, vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

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